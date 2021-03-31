Навальный объявил голодовку в тюрьме

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в колонии, объявил голодовку.

Об этом сообщается в его Instagram, где опубликовано заявление начальнику исправительного учреждения. Политик потребовал допустить к нему врача и пожаловался на ухудшение здоровья.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает", – сказано в посте.

Политик пишет, что вместо медицинской помощи его "пытают лишением сна".

"Будят 8 раз за ночь, и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати", – пояснил Навальный.

Заявление Навального начальнику колонии.

Заявление Навального начальнику колонии.

Instagram Алексея Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Московский городской суд приговорил политика к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч). Учитывая домашний арест, он должен провести в колонии общего режима 2,8 года.

После оглашения приговора в России прошли массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.