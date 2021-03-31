Навальний оголосив голодування в тюрмі

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в колонії, оголосив голодування.

Про це повідомляється в його Instagram, де опубліковано заяву начальнику виправної установи. Політик зажадав допустити до нього лікаря і поскаржився на погіршення здоров'я.

"Я маю право запросити лікаря і отримати ліки. Ні того, ні іншого мені тупо не дають. Біль у спині перейшов у ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість. Жарти жартами, але це вже напружує", – ідеться в пості.

Політик пише, що замість медичної допомоги його "катують позбавленням сну".

"Будять 8 разів за ніч, адміністрація підмовляє зеків-активістів (aka "козли") залякувати рядових зеків, щоб ті не прибирали навколо мого ліжка", – пояснив Навальний.

Заява Навального начальнику колонії.

Заява Навального начальнику колонії.

Instagram Олексія Навального.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого Московський міський суд засудив політика до 3,5 років тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 500 тисяч рублів (понад $6,5 тисяч). З огляду на домашній арешт, він повинен провести в колонії загального режиму 2,8 року.

Після оголошення вироку в Росії пройшли масові протести, які закінчилися затриманням безлічі мітингувальників і застосуванням проти них сили.