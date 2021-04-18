Навальный может умереть в любой момент, – врач оппозиционера

Врачи заключенного Алексея Навального выразили беспокойство по поводу его состояния здоровья, которое близится к критическому. По словам медика Ярослава Ашихмина, российский оппозиционер якобы "в любой момент может умереть".

Об этом он с командой написал в письме к директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) с просьбой допустить к своему пациенту. На своей странице в Facebook медик также опубликовал ксерокопию результатов анализа крови Навального на фоне голодовки в исправительной колонии.

"Наш пациент может умереть в любой момент. Калий 7,1 ммоль/л (это очень много), рост креатинина более чем на 50 %, мочевая кислота > 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота "забила" канальцы нефронов почек)", – уточнил Ашихмин.

Терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук пояснил, почему важно, чтобы к Навальному все-таки пустили врачей. Он подчеркнул, что пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как "в любой момент может развиться фатальная аритмия".

"Смерть от остановки сердца", – спрогнозировал Ашихмин, подчеркнув, что публикацию таких подробностей о здоровье оппозиционера он согласовал с его родственниками.

Напомним: 31 марта Навальный объявил голодовку в колонии. Тогда он потребовал допустить к нему врача и пожаловался на ухудшение здоровья.

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