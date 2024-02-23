Навальные, на мой взгляд, никогда не были за россию. Они были и есть за себя. Это было построение собственного, личного бренда, рейтинги которого зависели не от здравого смысла, законов и справедливости. Нет. Только от настроений их последователей. Навальный вертелся, как флюгер.

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- Якщо ви станете президентом, чи повернете ви Абхазію та Осетію Грузії?.. Олексію!.. Агов!... Олексію, чи повернете ви Абхазію?..

Олексій чує це питання, бо той, хто питає, стоїть поряд з ним. Але розвертається в інший бік, наче не почув.

Населення росії проти повернення територій Грузії. Населення росії проти повернення шматка Молдови. Воно проти повернення Криму, звісно. Йому начхати на наші смерті, а всі поступки можливі лише на їх умовах.

З таким населенням неможливо стати лідером нації іншого типу - ти просто йдеш за забаганками свого електорату, але ніколи не зможеш повести його за собою в інший бік. Де треба віддавати чуже. Платити репарації. Електорат веде тебе за собою, а не ти - його.

Гаразд, зовнішня політика російським "опозиціонерам" не піддається, тут змін не вбачається. Може, внутрішня вдасться? Але які зміни на краще можливі з народом, який не заточений на виробництво свого, як такого? З Росії нафта і газ - на Росію майже все. Населення примітивне. Працювати ефективно не навчене. Силові блоки замінюють собою наявність ефективної здорової економіки. Десь читала, що там всі мріють піти працювати в ФСБ, бо ти або той, хто б'є - або той, кого б'ють. За великим рахунком так і є.

Юля каже, що продовжить його справу.

Яку?

Навальний був гнучкий і майже свій в цій системі. Плоть від плоті. Населення НЕ ХОЧЕ жити в мирі з сусідами. Воно мріє "всєх побєдіть". Це болото не здатне на структурні зміни, бо в дитсадках виховують майбутніх вбивць, а в школах збирають безпілотники для атаки на мирні міста.

І населення тішиться від цього.

І так, я теж читала допис про показ документалки на Берлінському кінофестивалі, яка створена з перехватів розмов окупантів з їх родичами. В цій потворній жижі неможливо бути лідером іншої, відмінної від загальної маси росіян, формації.

Не смішіть. Юля.