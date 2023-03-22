Наступление России теряет импульс: разведка Британии оценила ход боев за Бахмут. Карта

Украинские войска начали локальную атаку к западу от Бахмута Донецкой области, чтобы не дать оккупантам перерезать пути снабжения. Город все еще находится под угрозой окружения, однако российские наступательные операции теряют импульс.

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Частично это случилось из-за того, что часть подразделений ВС РФ была переброшена в другие сектора фронта. Об этом говорится в новой сводке минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, за последние несколько дней украинские воины осуществляют локальную контратаку к западу от Бахмута. Однако угроза окружения города и обороняющих его сил до сих пор остается.

"В последние дни украинские войска начали локальную контратаку к западу от города Бахмут в Донецкой области, что, вероятно, ослабит давление на находящийся под угрозой маршрут поставки H-32. Продолжаются бои в центре города, и украинская оборона остается под угрозой охвата с севера и юга", – отмечено в сообщении.

Однако, констатируют британские разведчики, российский штурм также снижает обороты.

"Однако существует реалистичная вероятность того, что российский штурм города теряет тот ограниченный импульс, который получил, отчасти из-за того, что некоторые подразделения российского МО были передислоцированы в другие сектора", – подчеркнули в МО Британии.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в Кремле готовятся помиловать выживших в Украине наемников ЧВК "Вагнер". Пик вербовки в "Вагнер" пришелся на осень 2022 года. Тогда заключенным предлагали смягчение приговора после шести месяцев службы. И хотя значительная часть завербованных заключенных погибла, уцелевшие могут получить свободу по указу президента РФ Владимира Путина.

В то же время внезапный приток преступников, совершивших тяжкие преступления, со "свежим" и часто травмирующим боевым опытом может стать серьезной проблемой для российского общества военного времени.