"…Слон остановился и размеренно помахивая хоботом, повернул голову вбок, чтобы увидеть то, что осталось за его спиной. А там осталась посудная лавка, или вернее – то, что от нее осталось. Он на минуту замер и в его огромной голове мелькнула мысль: "А может я чего-то не доделал?.."Из повести "Сага о слонах", которую я еще не написал.

Буквально вчера мы писали о том, что российский орган под названием "Госдупа" в окончательном чтении принял поправки к конституции, которые изменили формулировку положения, регулирующего время пребывания на посту президента РФ одного и того же лица. С одной стороны, из формулировки "два срока подряд" выкинули слово "подряд", а с другой, в связи с этим обнулили все четыре срока Путина, которые он уже принял на грудь. Но подано это как закрепление результатов референдума, где народ сам пожелал, чтобы Путин правил "долго и счастливо".

Понятно, что все это было сделано натурально под Путина, но представлено это таким образом, что люди это сделали по своей воле. Собственно говоря, формально это так и выглядит, ведь если бы такие результаты были просто нарисованы, а никто из россиян не знал бы живого человека, кто за это голосовал, должна бы последовать какая-то реакция, а ее не было. Видимо, население подумало в привычном ключе "Один раз – не один раз", в смысле "Кто, если не Путин?"

Но на самом деле, прецедент был в другом, а именно – в самой возможности переделывать текст конституции так, как это кому-то надо. Ведь формулировка, описывающая количество времени нахождения на вершине власти содержит достаточно много слов и если допустить, что Путин просидит живьем еще две каденции, под их конец он может запилить еще один референдум и выкинуть еще одно слово, что снова утвердит референдумом и обнулить сроки еще и еще раз. Другое дело, что он не досидит до этого времени, но прецедент создан.

С другой стороны, у Путина еще столько дел, которые не доведены до логического завершения, что вопрос времени, которое для этого требуется, стал как никогда актуальным. Ведь что такое 20 лет правления, в масштабе исторических процессов? Да ничего! За эти годы Путин и так успел многое сделать для россиян, но основное еще впереди. Вот например, что пишет сегодняшняя российская пресса:

"Прожиточный минимум, который установлен государством и используется для оценки уровня бедности в стране, оторван от реальности… за реальной чертой бедности находится почти половина населения. Согласно данным Росстата о распределении денежных доходов, 53% граждан РФ живут на доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц.34,5% получают до 19 тысяч рублей, то есть 633 рубля, или 8,3 доллара в день.Каждый пятый (20,6%) живет на сумму до 14 тысяч рублей в месяц, или 6,1 доллара в день".

Это при том, что миллиардеров при Путине стало в десятки раз больше и все они – сплошь друзья, сослуживцы и однокашники "обнуленного". Очевидно, что это – не окончательные цифры и с одной стороны, миллиардеров может стать еще больше, а с другой – за черту бедности еще есть кому отправляться. Если сами российские СМИ пишут о том, что там сейчас находится около половины населения страны, то процесс дошел только до середины своего пути и надо время, чтобы одолеть вторую его часть.

И ведь есть же заделы на ближайшие перспективы. Население решило, что это – временные трудности и смело ринулось набираться кредитов, в надежде на то, что завтра должно стать лучше и тогда они рассчитаются с долгами. Но это самое завтра ушло в послезавтра, а на сегодня ситуация выглядит примерно так:

"Долговая нагрузка населения России обновила исторический рекорд. По последним оценкам, граждане РФ отдают банкам в виде платежей по кредитам 11,7% своих совокупных доходов… финансовое положение заемщиков резко ухудшилось: реальные располагаемые доходы упали на 3,5% и вернулись на уровни 2010 года, а зарплаты в долларовом выражении рухнули до минимума за 11 лет".

То есть, россиянам надо еще немного поиграться в господ и любителей широких жестов, чтобы наступило время, когда их будут продавать за долги как борзых щенков или подержанные автомобили. Это не сгущение красок, а проза жизни, которую 20 лет строил товарищ Путин, но еще кое-чего не доделал, поскольку еще есть куда расти, в отрицательном плане.

"В кредит в России продается больше 50% всех машин, и порядка 25% всей бытовой техники (оценка Frank RG). Ипотечные долги населения превысили 9 триллионов рублей и продолжают увеличиваться на фоне льгот от государства и ажиотажного спроса на первичном и вторичном рынке.Миллионы граждан, не способные расплатиться, попадают в работу к коллекторам, а затем – к службе судебных приставов".

И тем не менее, у режима Путина есть и бесспорно сильные стороны, которые просто невозможно скрывать. Конечно, можно было бы написать, что "все плохо", но так ведь не бывает. Всегда можно найти что-то положительное, только его нужно поискать. Мы так и сделали и сразу же нашли даже не один, а целых два положительных момента, сильно характеризующих ситуацию со знаком "плюс". Вот например.

"Производитель туалетной бумаги Zewa, компания Essity, не ожидает дефицита этой продукции на российском рынке… Компания не испытывает проблем с поставками целлюлозы, связанных с глобальным спросом на контейнеры. Вопреки сообщениям в СМИ, дефицита туалетной бумаги не ожидается. Мы, конечно, продолжаем внимательно следить за цепочкой поставок".

То есть, если ситуация припрет уже совершенно невыносимо, россияне могут вполне рассчитывать на то, что с данной продукцией проблем не возникнет. И это – крайне важно, поскольку сам Путин не раз напирал на важность стабильности. А наличие такого товара – безусловно является ее элементом. Плюс к тому, россиянам важно ощущать, что руководство страны действует сильно и уверенно.

Это тем более важно в то время, когда одни санкции уже упали на экономику РФ, а другие готовятся. В такой ситуации важно показать, что загнивающий Запад никого не напугал и что ответные меры не замедлят о себе заявить. И вот с этим – тоже – все в порядке. РФ принимает жесткие контр-меры, бьющие Запад под дых. В этот раз речь идет не о тракторах, давящих сыр и помидоры, а о совершенно неожиданных и что называется – не симметричных мерах, которых никто не ожидал.

"Минсельхоз РФ предложил на шесть месяцев запретить вывоз дельфинов, китов и морских свиней".

И нет, это – не стёб. На правительственном портале появился текст этого документа, который императивно вводит эти жесткие санкции. В частности там сказано такое.

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления на сто восемьдесят дней временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров, предусмотренных кодом 0106 12 00 единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в части китов, дельфинов и морских свиней (млекопитающие отряда Cetacea)".

Сильно? Да не то слово! Теперь они попляшут со своей высокотехнологичной продукцией, которую запретили экспортировать в РФ. Не хотите нам поставлять элементную базу для прицелов и радаров? И не надо! А мы вам морских свиней не поставим. Живите теперь с этим.

В общем, надо Путину дать время все доделать как надо. Он и так старается из всех своих сил и богатырского росту, но вот времени у него маловато.

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