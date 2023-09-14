Нашли союзника: встреча Путина и Ким Чен Ына демонствирует влияние войны на внешнюю политику РФ, — NYT

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном произошла в контексте взаимных интересов обеих стран. России требуются дополнительные боеприпасы для поддержки своей военной операции, в частности, в войне в Украине, а Северной Корее необходимы передовые военные технологии, которые помогли бы обеспечить безопасность режима Ким Чен Ына.

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Об этом пишет издание New York Times. Северная Корея стала для России более важным партнером, несмотря на имеющиеся разногласия и экономическую нестабильность. Это свидетельствует о значительных изменениях во внешней политике России, вызванных военным конфликтом в Украине.

Как утверждает Александр Габуев, директор Российского Евразийского центра Карнеги, война стала ключевым фактором, ориентирующим российскую внешнюю политику. По его мнению, Северная Корея может содействовать усилиям России в сопротивлении тому, что Владимир Путин характеризует как "гегемонию Запада".

Согласно данной публикации, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Северная Корея была одной из первых стран, которые выразили свою поддержку этому действию.

Согласно аналитикам, несмотря на поддержку, которую Северная Корея оказывала России в контексте войны в Украине, сейчас РФ выражает беспокойство по поводу продолжающейся программы развития ядерного оружия КНДР.

В период с 2006 по 2017 год Северная Корея провела шесть ядерных испытаний, после чего Россия и Китай присоединились к ряду резолюций Совета Безопасности ООН, которые ввели жесткие санкции в отношении КНДР. Тем не менее, с усилением войны и напряженности между Северной Кореей и Соединенными Штатами, данная проблема стала менее приоритетной для России.

Ранее сообщалось, что США будут внимательно следить за результатами запланированной встречи лидеров РФ и Северной Кореи. США готовы без сомнений ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, КНДР готова заключить договор о вооружении с Россией. Вероятно, они подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения войны против Украины.