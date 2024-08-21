Европейская пресса прямо с утра бойко пишет о том, что москва впервые подверглась попытке массированного удара дронами. Из того, что уже удалось увидеть, упор делается на то, что это воздушный удар был нацелен на именно москву. Всё-таки инерция мышления – великая штука, и все мы видим, как долго разрушается миф о второй армии мира и о том, что десятилетиями выливалось в парадигму "не будите злобного медведя". Только спустя 2,5 года широкомасштабной войны этот образ явно померк, вместе со своими красными линиями, которые были начерчены по всему миру. Только вот москва всё равно оставалась за скобками, и насколько можно понять, именно тот факт, что столица россии может подвергнуться массированному воздушному удару, вызывает какой-то ажиотаж.

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Просто представляю себя того, кто в европейских СМИ набирал текст об атаке на москву, и как для него это было удивительно. На самом же деле, все эти события описаны исключительно на данных, которые представили лапти. Военное командование Украины пока никак комментировало эти сообщения, да и более-менее объективных данных, относительно этой атаки, пока нет. Единственное, что продемонстрировали публике, это взрывы в ночном небе и на том – всё.

Судя по тому, как лапти научились ваять фейки, то вопрос о том, был ли мальчик, до сих пор остается открытым. Ведь подобное мероприятие обязательно оставляет за собой какие-то материальные следы, в первую очередь, обломки летательных аппаратов, чего до сих пор не показано. А ведь мы знаем о том, к чему обычно приводит падения таких обломков. В ростовской области до сих пор горит огромная нефтебаза, на которую упали обломки, а тут – ни пожаров, ни взрывов, ни обломков как таковых.

Единственное доказательство того, что сей факт имел место – красочные разрывы боеприпасов на фоне ночного неба. Но тут стоит отметить, что современные ракеты ПВО имеют режим самоликвидации. Если такая ракета далеко отклонилась от предполагаемой цели, она подрывается в небе для того, чтобы не поразить что-то на земле. При этом, визуальный эффект будет примерно таким, как показано на многочисленных видео. Таким образом, все то, что пока продемонстрировано на публику, вообще никак не подтверждает сам факт воздушного налёта.

Не исключено, что это шоу было организовано с единственной целью – показать надёжность работы московского позиционного района ПВО. Ведь ВСУ уже не один десяток раз демонстрировали практически стопроцентное уничтожение вражеских дронов. Ну а в районе Киева уничтожение воздушных целей почти всегда заканчивается полным перехватом целей. И если ракеты иногда прорывают столичные системы ПВО, то дроны уничтожаются полностью. Вполне возможно, что лаптям показали, как надёжно работают их зенитные средства, прикрывающие столицу.

Если в течение дня лапти не покажут материальных остатков средств поражения, которые, якобы, летели на москву, то версия шоу окажется основной. Как это часто бывает, лаптям просто впарят фуфло, а те его – сглотнут привычно и удовлетворённо. Для такого мероприятия можно было потратить с десяток ракет, вместо ночного салюта.

Оставим версию показухи за скобками и просто обратимся к тому, что пишет противник, ведь именно на его информации построены все материалы европейской прессы. А он пишет о том, что в 30-40 км от москвы удалось перехватить около десятка дронов. Мэр москвы Собянин написал о 10 перехваченных БПЛА, в других источниках пишут о 11, максимум 12 единиц. И вот это они называют массированным налётом. С другой стороны, столицу слишком долго обходили подарки такого плана и, наверное, там считают десяток дронов чем-то феноменальным и массированным. Они ещё не привыкли к тому, что на город одновременно летят десятки дронов и ракет, а потому рисуют картину эпической воздушной битвы.

Если принять на веру то, как они описывают это событие и даже с учётом того, что им удалось сбить все воздушные цели, то нас это сообщение безусловно радует. Мы предполагали, что после атаки на детскую больницу в Киеве должен произойти зеркальный ответ в виде удара по военным объектам в москве. Благо дело, там этих военных объектов – как грязи, причём, они их особо не прячут, поскольку даже не допускали, что однажды по ним вполне может прилететь. Но как мы видели, ничего подобного не случилось и возник вопрос о том, почему москва остается вне войны? Хотя враг ударил ракетами по Киеву в самое первые минуты широкомасштабного вторжения.

Если этой ночью дроны действительно летели на москву, то это значит, что начата операция по уничтожению военных активов на её территории. А в таком случае, операция имеет свою стадийность. На первой стадии идёт тестирование системы ПВО в операционном районе. Не удивлюсь, если первые дроны летели вообще без боевой части, поскольку нужно было выяснить, где и в каком режиме находятся средства противодействия воздушной атаке. Нечто подобное мы наблюдали как в исполнении самого противника, так и в ходе наших воздушных атак.

Первые, пристрелочные атаки, помогают разработать самые безопасные и эффективные маршруты полёта дронов. Когда они отработаны, уже можно посылать настоящую волну аппаратов, которые будут иметь конкретные цели для поражения. И каждая такая волна будет приносить уточнение маршрута движение как на стадии перелёта к операционному району, так и на финальной стадии, когда будет осуществляться собственно атака.

Прямо сейчас мы можем наблюдать, как техника исполнения таких ударов была доведена до совершенства и применена против той самой нефтебазы Кавказ. Согласимся, таких ударов наносилась уже множество, но в результате – выводились из строя либо только те ёмкости, которые подвергались непосредственной атаке, либо стоящие вплотную пораженными цистернами. А так, чтобы выгорал вся нефтебаза, с десятками ёмкостей, такого ещё не было. Очевидно, что мы наблюдаем применение какой-то новый техники поражения, а возможно, и новых боеприпасов. Но такой эффект можно было получить только имея обширный опыт атак на такие объекты.

С москвой – та же история. Наверное, предварительная фаза будет включать в себя несколько небольших налётов, которые призваны вскрыть организацию системы ПВО, прикрывающей город. Для этого нужно сделать заходы с разных сторон, на разных высотах и с разными параметрами приближения к цели. И только после обобщения всех полученных данных, дорогие москвичи узнают о том, что такое война. А до этого а они будут бухать и веселиться, как это было всегда. Но как говорил Архимед: сколько верёвочке не виться, а у ослика, всё равно – длиннее.