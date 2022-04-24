Надоели долги и кредиты? В сети показали объявление о наборе контрактников в РФ на войну с Украиной. Фото
В России начали набирать контрактников в армию, обещая избавить военнослужащего от долгов и кредитов, а также обеспечить поступление в вуз. Им гарантируют бесплатный проезд, проживание, выезд за границу, под которыми, наверняка, подразумевается участие в войне против Украины, но ничего не говорят про бесплатную смерть и возвращение домой "грузом 200".
Снимок объявления опубликовал один из харьковских Telegram-каналов. Отмечается, что такое заметили на столбе среди улиц российского города Пермь (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Надоели долги, кредиты? Желаешь сменить образ жизни? Хочешь, чтобы тебя уважали и гордились? Звони!" – начинается "заманчивое" объявление, написанное с ошибками.
Далее указывается, что для такой "перспективной" работы не требуется образование. Контракт россиянам предлагают заключить на срок от четырех месяцев. Зарплату обещают выдавать на руки – от 220 тысяч. В какой именно валюте не уточняется, но в скобках подчеркивается, что это "государственная гарантия".
Будущим контрактникам обещают социальные льготы, среди которых решение проблем с кредитами, оплатой квартиры, способствование в поступлении в учебное заведение.
Также россиян заманивают на войну с Украиной (правда, не говоря ни единого слова о воинской службе и "спецоперации"), обещая дополнительный оплачиваемый отпуск и ежемесячные выплаты от государства – "даже не работая". Помимо этого, гарантируют страховку жизни на сумму от 5 млн, бесплатный выезд за границу, покупку квартиры и прочее "привилегии".
Украинцы в сети шутят над методом привлечения граждан страны-агрессора РФ на военную службу. Они отметили, что россиянам обещают все бесплатное, кроме бесплатного "билета на концерт Кобзона", который в действительности ждет каждого оккупанта, ступившего на украинскую землю.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мужчины в РФ не желают идти на военную службу по контракту. С начала 2022 года в части Западного военного округа зачислили всего 103 человек на службу по контракту, в то же время многие увольняются.
Параллельно страна-агрессор набирает добровольцев, желающих "попасть в Украину" для участия в "спецоперации". Это означает лишь то, что путинская армия сейчас "обескровлена".