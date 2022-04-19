Пятеро уволились в первую неделю службы: в России провалился набор контрактников Западного военного округа

Россияне не хотят идти на военную службу по контракту. С начала года в воинские части Западного военного округа на службу по контракту поступили всего 103 военнослужащих.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

Несмотря на то, что в РФ введена упрощенная система набора контрактников без проведения психофизиологического отбора и даже разрешены контракты продолжительностью 3 месяца, россияне не желают отдавать свою жизнь за бессмысленные бредни своего диктатора.

Так, с начала года по 15 апреля для прохождения военной службы в 56 воинских частях Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, причем 23 из них сразу написали рапорты на увольнение, узнав о проведении "специальной военной операции" на территории Украины. .

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"Среди всех воинских частей Западного военного округа комплектовать личным составом тяжелее всего мотострелковые и танковые части", - пишет Цимбалюк.

В 2022 году в мотострелковые и танковые части Западного военного округа прибыло только 15 контрактников, 5 из которых уволились в первую неделю службы:

6-я общевойсковая армия

25 омсбр (в/ч 29760, Луга, Ленинградская обл.) – 2 прибыло, 1 из них сразу уволился;

138 омсбр (в/ч 02511, Каменка, Ленинградская обл.) – 3 прибыло, 1 уволился;

20-я общевойсковая армия

237 тп (в/ч 91726, Солоты, Белгородская обл.) 3 мсд – 1 прибыл;

59 тп (в/ч 94018, Ельня, Смоленская обл.) 144 мсд – 1 прибыл и сразу уволился;

1-я танковая армия

15 мсп (в/ч 31134, Калининец, Московская обл.) 2 мсд – 1 прибыл и сразу уволился;

423 мсп (в/ч 91701, Наро-Фоминск, Московская обл.) 4 тд – 1 прибыл;

12 тп (в/ч 31985, Наро-Фоминск, Московская обл.) 4 тд – 1 прибыл;

26 тп (в/ч 54096, Мулино, Нижегородская обл.) 47 тд - 2 прибыло, 1 уволился;

27 омсбр (в/ч 61899, Москва) – 3 прибыло.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 100 военнослужащих из 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга) отказались от дальнейшего участия в "спецоперации". Эта бригада уже выполняла преступные приказы кремлевского диктатора в Украине и понесла огромные потери.