На войне в Украине осуществляется утилизация русской мафии: уже погибли представители 10 кланов

На войне в Украине ликвидированы "авторитетные" представители по меньшей мере 10 российских преступных группировок. Российская мафия поддерживает "СВО" и признала "легитимной" вербовку "зэков" на фронт по воровским законам.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Можем объяснить", который составил карту с географией криминальных кланов, чьи влиятельные выходцы отправились в Украину и были утилизированы за своего диктатора Владимира Путина. Судя по ней, агрессия РФ против Украины пользуется широкой поддержкой в мафиозных кругах.

Так, например, в зоне боевых действий оказались представители крупнейшей организованной преступной группировки – банды Цапков в Краснодарском крае, а также группировки "трассовиков" из Татарстана, которые в "обычной жизни" в форме полиции убивали и грабили дальнобойщиков.

Причем, по данным СМИ, зэков в свои ряды набирал не только владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но и минобороны РФ под началом Сергея Шойгу. Замкомандира 71-го гвардейского полка ЗС РФ ранее отмечал, почему ему так "приятно работать" с бывшими бандитами. "Преимуществом" зэков, по его словам, является то, что "склад ума у них более военизированный, чем у мобилизованных", "в глазах туман убийц".

Как объяснила глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отношение воровского мира сыграло ключевое значение в вербовке зэков в ЧВК "Вагнер". По ее словам, "коронованные" воры в законе провели несколько "прогонов" – обращений к заключенным.

Последнюю точку поставил своим "новогодним прогоном" самый авторитетный вор – Шакро Молодой, который призвал заключенных присоединятся к "вагнеровцам". Его обращение, по данным СМИ, транслировалось в тюрьмах нескольких регионов после новогоднего обращения Путина.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Кремль отправляет на войну против Украины настоящих отморозков, "отличившихся" на родине похищениями и убийствами людей. Среди ликвидированных российских оккупантов оказались и лидеры организованных преступных группировок, которые рассчитывали выжить и получить амнистию. Но им это не удалось. Подробнее об этих персонах читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2023 года ФСБ России раскрыла резонансное убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Утверждают, что преступление было совершено по заказу предводителя Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). При этом группировка была тесно связана с тогдашним вице-мэром Санкт-Петербурга, а ныне – кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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