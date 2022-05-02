Всеобщая мобилизация в РФ – лучшее, что может произойти: Арестович пояснил пользу для Украины

Всеобщая мобилизация в России, которую, как ожидается, Кремль может объявить 9 мая, в действительности будет благом для Украины. Она начнет отсчет последних дней режима президента РФ Владимира Путина.

Такую точку зрения выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "ФейгинLIVE" 1 мая. В частности, он объяснил, что в случае всеобщей мобилизации оружие начнут раздавать массово, в том числе оно достанется противникам нынешней политики Кремля.

По словам Арестовича, в легионе "Свобода России", который выступил против путинского режима и вступил в войну на стороне Украины, многие ждут мобилизации, чтобы вооружиться.

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"Люди, которые в этих ячейках, прямо говорят: "У нас оружия нет, но мы подождем мобилизацию"", – сказал советник главы ОП.

В свою очередь ведущий канала, российский юрист Марк Фейгин отметил, что, по его мнению, в Кремле побоятся пойти на такой шаг.

"Что лучшее может произойти – это всеобщая мобилизация России. Во-первых, они (власти РФ. – Ред.) могут обнаружить, что ячеек легиона "Свобода России" гораздо больше, чем они ожидали, во-вторых, может пойти обвальное присоединение к ним, а в-третьих, они не прокормят эту массу людей. Это начнет обрушивать российскую экономику еще быстрее, чем сейчас", – объяснил Арестович.

Он также напомнил, что в 1917 году именно мобилизованные россияне "сняли батюшку-царя".

"Война проиграна в любом случае. Но всеобщая мобилизация – это не только война, это революция в России", – подчеркнул советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Арестович также рассказал об ударе по командному пункту врага под Изюмом. В результате было ликвидировано около 200 захватчиков, в том числе старших офицеров РФ.