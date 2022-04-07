"Мы будем воевать против режима Путина": граждане РФ, которые защищают Украину, получили шевроны со знаковой надписью. Фото

Ольга Ганюкова
Война в Украине 2022
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'Мы будем воевать против режима Путина': граждане РФ, которые защищают Украину, получили шевроны со знаковой надписью. Фото

Граждане Российской Федерации, которые перешли на сторону Украины и теперь защищают нашу страну, получили шевроны со знаковой надписью. Они также заявили, что будут воевать против режима российского лидера Владимира Путина.

В частности, на шевронах красуется надпись "Свобода России". Соответствующие снимки опубликовали в Telegram-канале одноименного легиона.

"Сегодня наш легион, как одно из воинских подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь эти военные будут воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами новой России.

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Добавим, что ранее один из лидеров легиона "Свобода России" обратился к соотечественникам, к военнослужащим ВС РФ и призвал их переходить на сторону Украины, чтоб бороться с террористическим режимом, установленным Путиным, и освободить Россию от его тирании.

На шевронах красуется надпись "Свобода России"
Эти военные перешли на сторону Украины
Они призывают россиян переходить на нашу сторону

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший пленный россиянин, который теперь воюет за Украину, рассказал о зверствах бывших соотечественников в Буче под Киевом. Он вспомнил разорванных на куски маленьких украинских детей, тела которых видел в уничтоженном городе, где зверствовали оккупанты.