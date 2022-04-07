'Мы будем воевать против режима Путина': граждане РФ, которые защищают Украину, получили шевроны со знаковой надписью. Фото

Граждане Российской Федерации, которые перешли на сторону Украины и теперь защищают нашу страну, получили шевроны со знаковой надписью. Они также заявили, что будут воевать против режима российского лидера Владимира Путина.

В частности, на шевронах красуется надпись "Свобода России". Соответствующие снимки опубликовали в Telegram-канале одноименного легиона.

"Сегодня наш легион, как одно из воинских подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона "Свобода России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь эти военные будут воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами новой России.

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Добавим, что ранее один из лидеров легиона "Свобода России" обратился к соотечественникам, к военнослужащим ВС РФ и призвал их переходить на сторону Украины, чтоб бороться с террористическим режимом, установленным Путиным, и освободить Россию от его тирании.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший пленный россиянин, который теперь воюет за Украину, рассказал о зверствах бывших соотечественников в Буче под Киевом. Он вспомнил разорванных на куски маленьких украинских детей, тела которых видел в уничтоженном городе, где зверствовали оккупанты.