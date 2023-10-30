"На случай создания необходимых условий": Шойгу заявил о готовности России к переговорам с Западом по Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва якобы готова начать переговоры с Западом относительно Украины и относительно "дальнейшего сосуществования". Такая готовность, по его словам, "сохраняется на случай создания необходимых условий".

Соответствующее заявление Шойгу выдал, выступая на 10-м пекинском Сяншаньском форуме. Его слова приводят российские пропагандистские СМИ.

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах – как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", – сказал глава минобороны страны-агрессора.

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Шойгу цинично добавил, что РФ якобы хочет "обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами – постоянными членами Совбеза ООН", поскольку они несут "особую ответственность" за мир и стабильность в мире.

"Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость", – заявил российский министр, повторив пропаганду о "многополярном" мире.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое среди прочего запрещает переговоры с нынешним президентом России Владимиром Путиным.

– На днях Путин выдал, что РФ вторглась в Украину, якобы чтобы "прекратить войну", и делала все, чтобы "мирно урегулировать конфликт".

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в переговорах с РФ не может идти речь, пока захватчики не вернут Украине все занятые территории.

– Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что диалог между Украиной и РФ уже нужно начинать, но на основе украинской Формулы мира.

– Ранее стали известны требования РФ на переговорах в Стамбуле в 2022 году, после того как войска РФ сбежали с севера Украины. В частности, в Москве хотели сокращения украинской армии до 85 тыс. человек и 342 танков.