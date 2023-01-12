На росТВ заявили, что могли победить Украину еще в мае: специально проиграли, чтобы провести ''революционные реформы'' в России. Видео

Российские пропагандисты продолжают придумывать бред, чтобы хоть как-то оправдать неудачи, которые уже 11 месяцев настигают армию РФ на войне в Украине. Один из так называемых экспертов, выступая на росТВ, даже заявил, что затягивание "спецоперации" дало возможность провести в стране-агрессоре "революционные реформы".

Видео дня

Так, доктор военных наук Константин Сивков, которого в РФ называют военным экспертом, считает, что замысел российского диктатора Владимира Путина был именно таким – специально проигрывать войну, чтобы провести в обществе "духовную мобилизацию". Видео его выступления опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL в четверг, 12 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На самом же деле, как сказал Сивков, армия российских оккупантов якобы могла закончить войну еще в мае, "проведением операции на окружение". Отметим, что захватчики уже более полугода пытаются безуспешно штурмовать, например, Бахмут на Донетчине, неся там огромные ежедневные потери. В то же время населенный пункт все еще находится под контролем ВСУ.

"Еще в мае прошлого года мы могли закончить "СВО" проведением операции на окружение, по классике. Тогда меня и самого сильно возмутила фраза нашего президента: "Мы не будем делать Сталинград на Донбассе". Хотя вполне логично было бы это сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла. Если бы мы это все сделали, то сейчас не стоял бы вопрос о глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена. У нас бы не пошла поляризация духовная, не состоялась бы мобилизация духовная, не только военная", – сказал он.

Сивков выдал, что тогда бы в России не появились бы "морально-психологические условия" для "глубоких, буквально революционных реформ".

По его мнению, огромные потери российской армии (более 113 тысяч убитых оккупантов) имеют "позитивный момент".

"Сегодня затягивание "спецоперации", которое имеет и негативные последствия, связанные с жертвами и разрушениями, имеет и очень серьезный позитивный момент", – добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане РФ продолжают поддерживать агрессивную войну, развязанную Россией против Украины. Они мечтают о победе своего государства, об уничтожении украинцев и бомбежках украинских городов, а также о капитуляции Украины и уверены, что Бог – на стороне агрессоров и убийц.

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