На росТВ начали угрожать Великобритании ядерным ударом: хотят погрузить в морскую пучину. Видео

Российский пропагандист Дмитрий Киселев пригрозил ядерным ударом по Великобритании. Он считает, что страну нужно "стереть с лица земли" за то, что она "играет особую роль в судьбе Украины", против которой РФ развязала войну. В России недовольны политическим курсом Британии, в котором разглядели "угрозу нападения на РФ" и решили прибегнуть к привычному для себя методу – запугиванию.

Соответствующее заявление Киселев сделал в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Он вновь упомянул "радиоактивный пепел", лишь заменив его в этот раз на "пустыню" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Пропагандист сказал, что для полного уничтожения Великобритании хватит удара одной российской ракеты "Сармат" в ее новой модификации.

Киселев также рассказал о другом варианте того, как можно "погрузить Британию в морскую пучину". По его словам, для этого РФ может задействовать подводный робот-беспилотник "Посейдон" – ядерную торпеду. Он способен приблизиться к цели на километровой глубине со скоростью 200 км/час.

"Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами он превратит то, что от них, может быть, останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего-то", – заявил Киселев.

На росТВ специально смонтировали демонстрационный видеоряд о том, как Россия может уничтожить Великобританию, который был использован как фон для угроз пропагандиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России ответным ударом в случае применения ядерного оружия. Он уверен, что Кремль больше не может продолжать угрожать всему миру.

Именно это заявление вызвало истерику пропагандистов РФ и дальнейшие угрозы в адрес Британии.