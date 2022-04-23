Джонсон пригрозил России ответом в случае использования ядерного оружия: мы не будем считаться с мнением союзников

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России ответным ударом в случае применения ядерного оружия. Он уверен, что Кремль больше не может продолжать угрожать всему миру.

Об этом сообщило азербайджанское издание "HamamTimes". Отмечается, что в случае реальной ядерной угрозы правительство Великобритании не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

"Россия не должна забывать, что у нас тоже есть ядерное оружие. Если Путин нажмет на ядерную кнопку, то и у нас получится. Россия не может больше никому угрожать. Мы готовы ко всему. Путинскую диктатуру и российский империализм обязательно похоронят", – констатирует Джонсон.

Он уверяет, что его страна вступит в войну, если Кремль применит оружие массового поражения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон дал прогноз о сроках войны. Он уверен, что боевые действия могут затянуться на длительный период.