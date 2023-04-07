Можно повторить, плиз?

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10 ноября 1996 года на котляковском кладбище в москве хоронили руководителя одного из объединений ветеранов-афганцев. Он был убит другой группировкой афганцев. Ветераны афганской войны, как принято в россии, сражались между собой за рынок беспошлинных сигарет и алкоголя.

Так, вот в тот день на кладбище погибло все руководство первой группировки во время церемонии похорон. Бомба была заложена прямо у свежевыкопанной могилы. Лохмотья одежды и более страшные кусочки висели на соседних деревьях. Погибло 14 человек. Раненых было больше 30.

К чему это вспомнилось? А вот к чему.

Прощание с владленом татарским состоится:

8 апреля в 12 часов

Город москва, троекуровское кладбище, похоронный зал.

Там будет крутая фашистская тусовка во главе с пригожиным. Ожидаются киселев, соловьев и др.

Возможно, приедет сам путин.

Интересно, дрон туда долетит?

Кстати, мой роман рейс начинается со сцены пышных похорон подобного персонажа.