Блог | На похорон Татарского приедет вся фашистская тусовка. Интересно, дрон туда долетит?
Можно повторить, плиз?
10 ноября 1996 года на котляковском кладбище в москве хоронили руководителя одного из объединений ветеранов-афганцев. Он был убит другой группировкой афганцев. Ветераны афганской войны, как принято в россии, сражались между собой за рынок беспошлинных сигарет и алкоголя.
Так, вот в тот день на кладбище погибло все руководство первой группировки во время церемонии похорон. Бомба была заложена прямо у свежевыкопанной могилы. Лохмотья одежды и более страшные кусочки висели на соседних деревьях. Погибло 14 человек. Раненых было больше 30.
К чему это вспомнилось? А вот к чему.
Прощание с владленом татарским состоится:
8 апреля в 12 часов
Город москва, троекуровское кладбище, похоронный зал.
Там будет крутая фашистская тусовка во главе с пригожиным. Ожидаются киселев, соловьев и др.
Возможно, приедет сам путин.
Интересно, дрон туда долетит?
Кстати, мой роман рейс начинается со сцены пышных похорон подобного персонажа.