На параде в Москве рядом с Путиным посадили участников 'СВО' из бригад, совершавших военные преступления в Украине

На параде 9 мая в Москве рядом с диктатором Владимиром Путиным посадили оккупантов, которые совершали военные преступления против украинцев. Речь идет о захватчиках 55-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая в начале полномасштабного вторжения убивала жителей Киевской области.

Примечательно, что за жестокие и циничные преступления этих захватчиков наградили званиями "герои России". Об этом пишет Telegram-канал "Агентство. Новости".

За спиной у Путина посадили двоих оккупантов 55-й отдельной мотострелковой бригады, которая в начале войны целый месяц держала в школьном подвале более 350 жителей села Ягодное Черниговской области. Еще одним захватчиком за спиной у диктатора оказался военный из 76-й дивизии ВДВ, которая совершала военные преступление в городе Буча.

Одним из оккупантов рядом с диктатором был старший лейтенант Чалым Чулдум-оол 55-й бригаде, которая в марте 2022 года находилась в селе Ягодное Черниговской области. Тогда российские военные согнали более 350 местных жителей в подвал сельской школы и заперли там. Украинцы 28 дней находились в условиях, похожих на концлагерь.

Еще одним преступником рядом с Путиным оказался майор Борис Дудко, военный 76-й дивизии ВДВ из Пскова, которая причастна к пыткам мирных жителей Бучи весной 2022 года.

Третий оккупант на параде с Путиным был капитан Сергей Бачериков, который служит в 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в ходе выступления на параде 9 мая в Москве цинично сравнил ветеранов Второй мировой войны и захватчиков, которые сейчас воюют против Украины. Главарь Кремля выдал, что оба этих поколения "проявили героизм".

Ранее сообщалось, что в России устроили очередной парад победобесия к 9 мая, когда страна-агрессор празднует день победы во Второй мировой войне. В этот день на поклон к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, ведущему сегодня кровопролитную войну в Европе, приехали лидеры шести стран, а также один премьер.

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