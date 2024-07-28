На параде по случаю дня ВМФ РФ не было ни одного корабля, об уничтожении или повреждении которых сообщала Украина – BBC

В день ВМФ России 28 июля в морском параде не участвовал ни один из вражеских кораблей, о повреждении или уничтожении которых за последний год говорила Украина. Черноморский флот оккупантов на "празднике" представляли всего лишь два судна.

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На это обратило внимание ВВС. Речь идет о "Меркурие", корвете с управляемым ракетным вооружением (однако он с 2024 года выполняет задачи на российской военной базе в сирийском Тартусе) и сторожевом фрегате "Адмирал Григорович".

Пропагандисты для трансляции т.н. главного морского парада объединили фрагменты мероприятий из Санкт-Петербурга (традиционная часть в Кронштадте в этом году была отменена), Балтийска, Владивостока, Североморска, Каспийска, Тартуса (Сирия).

Диктатор Владимир Путин открыл парад из Петербурга. Кстати, в выступлении он заявил, что за участие в "СВО" уже награждены более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ России.

Во время докладов командующих флотов оккупационный Черноморский флот упоминался дважды. А диктор во время трансляции сказал, что военнослужащие частей и соединений ЧФ РФ "в настоящее время несут боевое дежурство", якобы "охраняя рубежи России".

Добавим: в Каспийске в праздновании участвовал малый ракетный корабль "Великий Устюг". Он считается одним из первых поврежденных кораблей с начала полномасштабной войны. С тех пор он уже появлялся на морских парадах.

Всего в этом году в параде участвовали 25 судов (согласно официальным заявлениям). Для сравнения: в 2021 году общее количество продемонстрированных кораблей и подводных лодок превысило 50.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в британской разведке подсчитали, что с февраля 2022-го по июнь 2024 года Силы обороны Украины подбили 26 кораблей РФ – одну треть Черноморского флота государства-агрессора.

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