На обмене пленными россиянам предложили присоединиться к РДК: один оккупант согласился. Видео

Во время очередного обмена пленными со страной-агрессором российским оккупантам предложили не возвращаться в РФ, а вступить в ряды Русского добровольческого корпуса. Один из оккупантов отказался от обмена и заявил, что хочет вступить в РДК.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале РДК. Командир формирования Денис Никитин присутствовал про время обмена (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стать членом корпуса, который проводит операцию на территории Белгородской области РФ, захотел оккупант Владислав Измайлов, который воевал против защитников Украины в рядах наемников из ЧВК "Вагнер".

"Отказываюсь от обмена и возвращения в Российскую Федерацию", – сказал он.

"Господин Пригожин (главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. – Ред.), судьба снова связывает нас с вами причудливым образом. Но раз человек сам изъявил желание, давайте против судьбы и добровольного волеизъявления не будем идти", – сказал Никитин.

В пресс-службе РДК сообщили, что Измайлов должен пройти проверку, в результате которой относительно него будет принято решение. Также там добавили, что советуют всем вагнеровцам и оккупантам из других подразделений последовать примеру Измайлова.

Сам военный преступник Пригожин уже отреагировал на решение пленного вагнеровца. Он назвал его предателем и заявил, что надеется на то, что Измайлова наемники "Вагнера" "найдут и убьют в бою".

Главарь террористов рассказал, что этот оккупант был завербован из колонии в российской Самаре, в плен он попал в ноябре 2022 года.

"Владислав Измайлов — предатель, и я уверен, что он понесет наказание, как положено предателям, согласно всем традициям ЧВК "Вагнер". Надеюсь, мы найдем и убьем его в честном бою", – заявил Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, минобороны РФ, похоже, вознамерилось полностью подмять под себя частную военную компанию "Вагнер", с владельцем которой Евгением Пригожиным у военного руководства России возник конфликт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, обязывающий "добровольцев" из "добровольческих подразделений" до 1 июля подписать контракты с МО РФ.