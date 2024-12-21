На Курщине наемник из КНДР случайно ликвидировал своего товарища: видео

Северокорейские военные продолжают нести огромные потери в Курской области. Более того, боевики КНДР помогают украинским военным и занимаются самоликвидацией.

Видео дня

На видео попал момент убийства северокорейским военным своего сослуживца. Об этом в Telegram сообщает подразделение UA_REG TEAM.

На одном из направлений в Курской области операторы FPV-дронов заметили двоих боевиков из КНДР. Заметив беспилотник, наемники пытались сбить его с помощью стрелкового оружия.

Однако вместо дрона северокорейский военный ликвидировал своего сослуживца.

Стоит отметить, что боевики из Северной Кореи, которые приехали воевать против Украины, не впервые открывают "дружественный огонь".

"Не зная корейского языка, пилот UA_REG сумел заставить военного КНДР застрелить другого", – говорится в описании к видео.

Напомним, украинские защитники продолжают наносить существенные потери российским и северокорейским военным в Курской области. Ежедневно в российские госпитали привозят сотни раненых солдат КНДР.

Ранее сообщалось, что армия России продолжает использовать солдат из Северной Кореи для "мясных" штурмов в Курской области, где Силы обороны Украины проводят операцию.

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным данным, безвозвратные потери КНДР составляют более 100 человек. Еще около 1000 боевиков из КНДР получили ранения в ходе ожесточенных боев с украинскими войсками.

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