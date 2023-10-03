На Google-карте Белгорода появился 'памятник Степану Бандере'. Фото

На Google-карте российского Белгорода появился "памятник Степану Бандере". Географической точкой указано место, где находится многоэтажный дом по улице Октябрьская, 46 в центре города, однак метку не убирают уже несколько месяцев.

Об этом пишет местный Telegram-канал "Пепел". Как отмечается, "памятник Бандере" на Google Maps появился не менее пяти месяцев назад.

Об этом свидетельствуют комментарии пользователей.

В отзывах о "памятнике" некоторые пользователи пишут, что памятник – "самый красивый" в их родном городе, другие "очень гордятся своим родным краем".

Третьи жалуются, что не могут найти объект и приклепляют фото дома, где якобы стоит "Бандера".

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