На Google-карте Белгорода появился "памятник Степану Бандере". Фото
На Google-карте российского Белгорода появился "памятник Степану Бандере". Географической точкой указано место, где находится многоэтажный дом по улице Октябрьская, 46 в центре города, однак метку не убирают уже несколько месяцев.
Об этом пишет местный Telegram-канал "Пепел". Как отмечается, "памятник Бандере" на Google Maps появился не менее пяти месяцев назад.
Об этом свидетельствуют комментарии пользователей.
В отзывах о "памятнике" некоторые пользователи пишут, что памятник – "самый красивый" в их родном городе, другие "очень гордятся своим родным краем".
Третьи жалуются, что не могут найти объект и приклепляют фото дома, где якобы стоит "Бандера".
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