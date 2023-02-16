На Донбассе ликвидировали оккупанта, снимавшегося в новогоднем поздравлении Путина. Фото

На Донбассе украинские бойцы ликвидировали оккупанта, снимавшегося в новогоднем обращении российского диктатора Владимира Путина. 26-летний старлей Юрий Шнайдер был уничтожен в Украине через месяц после того, как он получил орден из рук Путина.

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Об этом сообщил анонимный OSINT-исследователь, известный под ником Necro Mancer, регулярно публикующий данные о потерях оккупантов. Он обнародовал соответствующие фото и отметил, что "значок из рук фюрера" не принес захватчику успеха.

По информации исследователя, Шнайдер родом из Красноярского края, окончил Рязанское воздушно-десантное училище, имел звание старшего лейтенанта и прозвище "Круг".

Necro Mancer также опубликовал видео "еще живого" Шнайдера, где он радуется, что в канун Нового года получил награду от Путина.

"Для меня это событие станет памятью на всю жизнь", – сказал тогда оккупант.

"И не соврал, забыть встречу с "верховным главнокомандующим" он вряд ли успел", – иронизирует исследователь.

В российской соцсети о ликвидации Шнайдера сообщили 6 февраля. Другой оккупант Григорий Митюев, перечисляя имена погибших в Украине захватчиков, указал позывной Шнайдера "Круг" и опубликовал его фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По данным ВСУ, только за прошедшую неделю, 6–12 февраля, российские оккупационные войска потеряли почти 6,5 тысячи своих солдат в боях на территории Украины.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, российское командование бросает оккупантов в бой почти неподготовленными, из-за чего войска РФ несут значительные потери. В некоторых отрядах ППК "Вагнер" и 2-го армейского корпуса армии России они составляют до 80% личного состава.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывать количество ликвидированных в Украине россиян.

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 137,7 тысячи личного состава. Только за сутки 11 февраля, украинские военнослужащие "демилитаризовали" около 900 оккупантов.

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