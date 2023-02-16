Кадыров призвал скрывать количество ликвидированных в Украине россиян: мы будем помнить о них и так

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал новый способ скрывать огромные потери страны-агрессора России в Украине. Он предложил просто не озвучивать количество ликвидированных украинскими воинами российских оккупантов.

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Об этом главный "тик-токер" России написал на своем канале в Telegram в среду, 15 февраля. Он считает, что руководителям российских регионов якобы не нужно "трубить" о погибших захватчиках.

Кадыров сказал, что оккупанты "сами выбирают этоn героический путь" и в РФ якобы о них и так будут помнить. Быть ликвидированным при попытках захвата чужих территорий, убивая мирных жителей соседней страны, выпуская ракеты по школах, садиках и больницах, он считает "достойной" смертью.

При этом глава Чечни сказал, что семьи погибших российских оккупантов получают по миллиону рублей, поэтому они должны молчать и не комментировать потери РФ.

На призыв Кадырова "не трубить" о потерях уже отреагировали в Украине. Так, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук на своем канале в Telegram отметил, что лишь ВСУ имеют исключительное право говорить о ликвидированных оккупантах.

"Кадыров – молодец! Потому что исключительное право говорить об уничтоженных россиянах имеют только ВСУ!" – написал он.

А в Telegram-канале Международного разведывательного сообщества InformNapalm отметили, что по запросу "погиб в СВО" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" уже более 87 тысяч записей.

"Тихий Дон". Видно, что Кадыров тоже внимательно читает поисковый запрос в VK "погиб в СВО", по которому уже более 87 000 записей", – говорится в сообщении.

Российская правозащитница Любовь Соболь считает, что заявление Кадырова – очередное доказательство того, что он потери в войне не считает важным показателем и человеческой жизни значения не придает.

Она также обратила внимание на то, что а течение 10 месяцев войны открытые российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. Однако в декабре и январе эта цифра возросла до 500-600 человек за каждые семь дней. А за последнюю неделю "Русской службе Би-би-си" удалось подтвердить гибель 1063 российских военных – это самый большой прирост за все время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что командование бросает оккупантов в бой почти неподготовленными, из-за чего войска РФ несут значительные потери. В некоторых отрядах ЧВК "Вагнер" и 2-го армейского корпуса армии России они составляют до 80% личного состава.

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