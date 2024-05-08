На дальнем востоке РФ загорелся порт: площадь возгорания – тысячи квадратных метров. Видео

В городе Петропавловск-Камчатский на Дальнем Востоке России вечером 8 марта произошел масштабный пожар на территории морского вокзала напротив горадминистрации. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров.

Масштаб чрезвычайного происшествия признали в МЧС РФ. Ведомство задействовало к ликвидации возгорания 55 специалистов и 15 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

По одной из версий местных Telegram-каналов, загореться мог ангар-склад на территории порта. Огонь и дым было заметно во всей центральной части города.

"По второму, повышенному, рангу вызова выехали подразделения первой, второй и специализированной пожарно-спасательных частей, оперативная группа, сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также личный состав двух воинских частей", – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Поздно вечером 8 мая российские чрезвычайники отчитались, что потушили пламя в "одноэтажном бетонном здании с двускатной крышей". Порт, как заявляется, возобновил работу в штатном режиме.

В Росморречфлоте, в ведении которого находится порт, сообщили, что их инфраструктура из-за пожара не пострадала.

Как писал OBOZ.UA, утром 4 марта в России вспыхнул большой торговый центр в Хабаровске. Огонь охватил площадь свыше 1 000 квадратных метров.

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