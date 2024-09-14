На Белгородщине бушуют масштабные пожары: российский губернатор заверил, что горит 'хворост'. Видео

В Белгородской области РФ в субботу, 14 сентября, вспыхнули масштабные пожары в Шебекинском городском округе. Из-за ограничения видимости и сильного задымления временно перекрывали несколько автодорог.

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Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заверил, что в районе Шебекино загорелась "подстилка и валежник".

"В округе большое количество пожаров. Работают 5 пожарных расчетов, от департамента лесного хозяйства привлечены 6 единиц техники. Дал поручение выделить дополнительную технику для ликвидации, а также направить добровольные пожарные дружины из соседних районов", – написал губернатор.

А позже он заявил, что Шебекинский городской округ атакуют БПЛА. По словам губернатора, в селе Вознесеновка два дрона сдетонировали на территории частного домовладения – там повреждены окна, забор и беседка. В соседнем доме выбиты окна и посечен фасад. Также в селе вследствие прилета снаряда повреждена кровля частного дома.

В селе Муром на Белгородщине в результате сброса взрывного устройства с дрона на территорию приусадебного участка произошло возгорание сухой растительности, повлёкшее за собой распространение огня. Огнем уничтожены два частных дома, повреждена кровля жилого дома. Кроме того, полностью сгорели 10 хозяйственных построек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белгородской области РФ вечером 10 сентября произошел взрыв на железной дороге, в результате которого грузовой поезд сошел с рельсов. Предварительно, он наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсом. Следком РФ завел дело по статье "теракт".

– Позже стало известно, что это была операция украинских ГУР и ССО. Они заминировали и подорвали участок железной дороги Старый Оскол – Валуйки. Как следствие – грузовой поезд, обеспечивавший логистические нужды оккупантов, пошел под откос.

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