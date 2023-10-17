Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином: что стоит за союзом Москвы и Пекина и какие угрозы для Украины

Российский диктатор Владимир Путин утром 17 октября прибыл в Китай для участия в экономическом форуме и встречи с лидером страны Си Цзиньпином. Для главы госсударства-террориста это уже второй зарубежный визит после объявления его в розыск Международным уголовным судом.

Эксперты считают, что он лишь подчеркивает экономическую и дипломатическую поддержку Пекином Москвы на фоне ее войны против Украины. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Что Путин будет делать в Китае?

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест Путина, обвинив его в военных преступлениях. Согласно нему, его могут арестовать и передать МУС в любой из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Однако три дня назад лидер страны-агрессора спокойно съездил в Кыргызстан, а теперь прибыл и в Китай. Последний, как известно, дружественно настроен к России и ее лидеру-диктатору, в СМИ неоднократно появляются доказательства того, как Пекин помогает Кремлю в войне против Украины.

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Путин прибыл в Пекин во вторник в сопровождении охраны, в аэропорту его самолет встречали китайские дипломаты и почетный караул. Отмечается, что его визит является демонстрацией поддержки инициативы китайского лидера Си Цзиньпина "Один пояс – один путь", направленной на создание инфраструктуры и расширение зарубежного влияния страны.

В интервью китайским госСМИ накануне визита Путин похвалил эти масштабные, но слабо связанные между собой проекты.

"Да, некоторые люди считают это попыткой КНР поставить кого-то под свой контроль, но мы видим обратное – просто стремление к сотрудничеству", – заявил он.

Так, в Пекине 18 октября Путин посетит международный форум "Один пояс – один путь", посвященный глобальному экономическому проекту китайской столицы. На это мероприятие Си Цзиньпин в общем пригласил лидеров 130 стран мира.

"Российский лидер будет одним из самых высокопоставленных гостей на встрече, посвященной 10-летию объявления Си Цзиньпином политики "Один пояс – один путь", которая обременяет такие страны, как Замбия и Шри-Ланка, тяжелыми долгами после того, как они подписали контракты с китайскими компаниями на строительство дорог и аэропортов, другие общественные работы, которые они иначе не могли бы себе позволить", – пишет AP.

В тот же день "на полях" форума Си встретится с Путиным в сопровождении делегаций еще двух государств. В пресс-службе Кремля заявили, что там же диктатор собирается провести переговоры с президентами Монголии, Лаоса и Вьетнама, премьерами Таиланда и Пакистана.

Что стоит за союзом Китая и России?

Отвечая на вопрос журналистов о своем визите в Китай, Путин сказал, что он будет включать в себя переговоры по проектам, связанным с темой форума. По его словам, Москва хочет "достижения общих целей развития", стороны обсудят растущие экономические и финансовые связи между странами.

При этом аналитики отмечают, что КНР и РФ создали неформальный союз против США и других демократических стран, который сейчас усложняется войной между Израилем и ХАМАС. Пекин стремился сбалансировать свои связи с Тель-Авивом с экономическими отношениями с Ираном и Сирией, которые решительно поддерживаются Кремлем.

Кроме того, Пекин и Москва имеют финансовые связи в сфере энергетики, высоких технологий и финансовой отрасли. Важность Китая как экспортного направления для России в последнее время тоже возросла.

Директор российского Евразийского центра Карнеги Александр Габуев заявил, что, с точки зрения Китая, "Россия – безопасный и дружественный сосед, источник дешевого сырья, поддержка китайских инициатив на мировой арене, а также источник военных технологий, некоторых из которых нет у КНР". Он назвал Китай "экономическим спасательным кругом" России в условиях жестких санкций, которыми ее наказали за войну против Украины.

"Это основной рынок для российских товаров, это страна, которая предоставляет свою валюту и платежную систему для урегулирования торговли России с внешним миром – с самим Китаем, но также и со многими другими странами. А также она является основным источником сложного технологического импорта, включая товары двойного назначения, которые поступают в российскую военную машину", – добавил эксперт.

По его мнению, хотя Кремль и Пекин вряд ли смогут создать полноценный военный союз, их оборонное сотрудничество будет расти. Поскольку обе страны "самодостаточны с точки зрения безопасности" и получают выгоду от партнерства, но ни одна из них на самом деле не нуждается в гарантиях безопасности от другой. Также они "проповедуют стратегическую автономию".

Ожидается, что между ними будет более тесное военное сотрудничество, большая оперативная совместимость, сотрудничества в совместном проецировании сил, в том числе в таких местах, как Арктика, и больше совместных усилий по развитию противоракетной обороны, "что сделает ядерное планирование США и их союзникам в Азии и Европе сложнее".

Аналитики напомнили, что в целом Китай и бывший Советский Союз были соперниками времен холодной войны за влияние среди левых государств, но с тех пор стали партнерами в экономической, военной и дипломатической сферах.

Всего за несколько недель до масштабного вооруженного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине, и они подписали соглашение, обещающее "безлимитные" отношения. Хотя попытки Пекина представить себя нейтральным мирным посредником в войне России с Украиной были широко отвергнуты международным сообществом.

Си Цзиньпин посетил Москву в марте 2023-го в рамках бурного обмена мнениями между странами. Китай осуждает международные санкции, введенные против РФ, но он не обратился напрямую к ордеру на арест Путина, выданному Международным уголовным судом по обвинению в причастности к похищению тысяч детей из Украины.

В то же время обозреватели напоминают, что китайский лидер, принимая сегодня у себя Путина, все же должен балансировать между тесными личными отношениями с ним и реальностью зависимости на многих уровнях между экономиками США и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в РФ публично признались, что получают беспилотники из Китая. В частности, министр финансов страны-агерсора Антон Силуанов заявил, что почти все импортные дроны, которые они имеют, предоставил именно Пекин.

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