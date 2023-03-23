"Мы сами организованно ушли": депутат Госдумы оправдал бегство войск РФ из Херсона, заверив, что это достижение. Видео

На российском телевидении неожиданно прозвучал тезис о том, что контрнаступательные операции Сил обороны Украины в Харьковской и Херсонской областях были успешными. Однако один из гостей пропагандистки Ольги Скабеевой, депутат Государственной думы и генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Гурулев поспешил успокоить россиян и заявил: мол, из Херсона оккупанты ушли организованно, и это "достижение".

Видео дня

В эфире своей пропагандистской программы Скабеева сказала, что ВСУ "долго, назойливо и навязчиво" анонсировали операцию по освобождению Харьковщины. "Там все у них получилось", – пришлось признать ведущей росТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Херсон анонсировали! Там тоже, мы знаем сейчас, нет армии нашей страны", – констатировала россиянка.

Гурулев понял, что риторика пропагандистки получилась какой-то пессимистичной, и поспешил ей на помощь. Он стал заверять, что бегство путинской армии с правого берега Херсонщины – это якобы решение ВС РФ.

"Херсон у них не получился! Потому что в Херсоне войска [РФ] крайне организованно ушли по приказу старшего начальника!" – начал оправдываться депутат.

"Я к тому, что к их анонсам надо прислушиваться! А то, что мы ушли организованно, – так себе..." – перебила его Скабеева.

"Есть аналитики... Ну, мы точно не должны впадать в панику и еще и рассказывать об этом на всю страну!" – эмоционально "посоветовал" пропагандистке Гурулев, по-видимому, боясь признать неудачи ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российская пропагандистка Маргарита Симоньян признала, что так называемые "референдумы" по присоединению к России временно оккупированных областей Украины были фейковыми. В своем заявлении она пошла вразрез с официальной риторикой Кремля и признала, что оккупированные области – это территория Украины.

– Ранее Симоньян заявила, что Третья мировая война уже якобы началась. Она утверждает, что США и Запад хотят "уничтожить" Российскую Федерацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!