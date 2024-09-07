'Мы есть во всех уголках РФ': агенты РДК в российских городах оригинально поздравили украинских разведчиков. Видео

В субботу, 7 сентября, бойцы и агенты Русского добровольческого корпуса поздравили украинцев с Днем военной разведки. В честь праздника они провели акцию в населенных пунктах страны-агрессора РФ, а также на оккупированных территориях Украины.

Видео дня

Поздравления с профессиональным праздником украинские разведчики получили из Смоленска, Санкт-Петербурга, Калуги, Асбеста, Белгорода, Кемерово, а также из Крыма – Севастополя и других оккупированных городов. Об этом сообщили в Telegram-канале РДК.

На опубликованных кадрах видны и действия агентов – поджоги и подрывы авто и объектов в тылу врага.

"Сегодня бойцы Русского Добровольческого Корпуса поздравляют всех профессионалов военной разведки, действующих как на линии фронта, так и глубоко во вражеском тылу! И по доброй традиции, поздравляем не просто словом, а делом", – сказано в подписи к видео.

Таким образом в РДК напомнили, что они есть везде и готовы действовать.

"Наши бойцы и агенты находятся во всех уголках России и оккупированных территорий: на закрытых мероприятиях, морском берегу, в тихой деревне или шумном мегаполисе – РДК всегда рядом и готов к активным действиям!" – заявили бойцы.

Как сообщал OBOZ.UA, ко Дню военной разведки Украины киберспециалисты ГУР провели спецоперацию на территории РФ. На российских веб-ресурсах они выложили оригинальную поздравительную открытку.

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