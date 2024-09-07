'Поздравляем Военную Разведку Украины': украинские киберспециалисты разместили на российских веб-ресурсах открытку с поздравлением ГУР. Фото

Ко Дню военной разведки Украины киберспециалисты ГУР провели спецоперацию на территории РФ. На российских веб-ресурсах они выложили оригинальную поздравительную открытку.

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Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на источники. Эта операция является частью серии зломов, направленных на выведение из строя информационных и инфраструктурных систем РФ.

Украинские разведчики разместили поздравления на таких российских сайтах, как https://nonweb.ru/, https://www.sun-marina.investtorgi.ru/, http://simferopol.in/.

"Киберспециалисты ГУР МО провели спецоперацию ко Дню военной разведки Украины. Они оригинально поздравили россиян, разместив на многих российских веб-ресурсах открытку с приветствием ГУР. При попытке зайти на сайты россияне видели красивое поздравление украинских разведчиков", – сообщил источник.

В ГУР подчеркнули, что киберпространство стало еще одним фронтом войны, и готовятся новые операции против оккупантов.

Напомним, что в Украине 7 сентября свой профессиональный праздник отмечают воины из рядов военной разведки. С праздником защитников поздравили президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что киберспециалисты ГУР атаковали российскую инфраструктуру. Под ударом оказались "Лукойл", ГИБДД, "Банк России" и органы российских властей. Всего было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", оказывающая услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, участвующим в обеспечении агрессии России против нашей страны.

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