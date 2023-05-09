Пока на Красной площади цокало копытами пушечное мясо, дед Побед обложился старой гэбэшной козлятинкой и тихо откладывал кирпичи, сидя на трибуне. А перед этим – взгромоздился на возвышение и двинул речь о том, как Запад, накачав Украину современным оружием, напал на бедную Россию. И чем дольше бредил дед Побед – тем отчетливее мутировал в деда Мудака, который просрал всё и настолько, что страна третьего мира провалилась в пещерный век, а ее жителей иначе, как оккупантами и дикарями в мире уже не называют. Можно сколько угодно гарцевать среди выжившего из ума старичья, изображая плешивого Сталина, проговаривая про себя: "Как же вы все меня достали, на! Скорей, скорей, в бункер, в бункер!"

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Воздушную часть парада отменили, ибо тревожно: вдруг какого-нибудь пилота бомбардировщика подлый Запад зелеными бумажками подкупит, и тот возьмет – да и накроет все победобесную прелесть парочкой точных ударов? Путину, конечно, доложили все эти генералы, что небо над Москвой чистое, и чуждая фанера не пролетит, но черт их знает? Они и Киев за три дня тоже обещали взять. Так что соврут – недорого возьмут. Хотя нет: в том-то и дело, что дорого, очень дорого! Всю пещеру, черти лампасные, до такого состояния раздели, что уже и шерсть не греет – приходится подпрыгивать, изображая радость, чтоб согреться.

Пост-совковая плесень, конечно же, приперлась на парад. Без энтузиазма, но чресла свои притащила. Пришлось, конечно, им за это отсыпать из закромов, но что только не сделаешь, имитируя единство ОДКБ. Пашинян, правда, недоверчиво глазками по сторонам постреливал, а Токаев даже ленточку на лацкан не нацепил, да и Рахмон все время недовольно морду морщил – а что делать, если надо изображать истошную дружбу, когда стрёмо-метр зашкаливает? Даже болящий колхозник Лукашенко приполз, вколов в клубень болеутоляющее. Сказано – надо, значит – надо! Крыса обещала аттракцион неслыханной щедрости, а деньги – ох, как нужны!

И только кладбищенский плейбой Пригожин рвал и метал, требуя боеприпасы уже от самого Путина. Его борзость зашкалила настолько, что он вздумал шантажировать сцаря, пообещав опубликовать видео с рассказом о подлинном положении дел под Бахмутом, если до окончания парада в Москве им не привезут снаряды. И ведь не соврал – опубликовал! Из рассказа фронтового ритуальщика выяснилось, что "ВСУ рвут фланги на Бахмутском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление", после чего "фронт посыплется" и ВСУ "придут в Москву". Но это еще полбеды. Кувалдическая поварюга оборзела настолько, что подняла свою собачью лапку на верховного обдрист-командующего: "Счастливый дедушка думает, что ему хорошо, - заявил Пригожин и задал вопрос: - Как выиграть войну, если вдруг случайно окажется, что этот дедушка законченный мудак?" И где-то в бункере взорвался царь-чайник, облив кипящим Полонием стены и потолки. Все знают, кого в пещере называют дедушкой, и что материть его нельзя, потому что приедет такой доктор, после осмотра которого еще не выживал никто. С чего бы вдруг упырю лезть на рожон, играя со смертью? А он и не собирается отправляться на два метра вглубь. Просто, по некоторым сведениям, пару суток назад у него состоялись сепаратные переговоры с американской стороной, которой он пообещал принести голову царь-крысы на серебряном блюде. И достаточно скоро. Американцы – сторона заинтересованная. У них начинается очередной электоральный цикл, и дедлайн обозначен. К августу-сентябрю эта мясорубка должна быть остановлена, а ее инициаторы – либо ликвидированы, либо арестованы. После чего можно будет сказать американскому избирателю: "Джо обещал покончить с Путиным? – Джо это сделал, голосуйте за Джо". Что уж там могли пообещать Пригожину – сложно сказать, но бунтарская риторика упыря как бы намекает: "Терять мне нечего. Либо пан, либо пропал".

Таким образом, театр войны вступает в завершающую фазу. В преддверии встречи G-7, которая пройдет 19 мая в Хиросиме, канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что "ЕС не должен быть запуган демонстрацией силы со стороны Путина". Но уже и так всем понятно, что это мероприятие в Москве с 8 тысячами гарцующих макак – парад невротиков, уже положенных на лопатки, но все еще бьющихся в милитаристских конвульсиях. Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, привезя с собой очередную помощь. Нидерланды обсуждают с США, Данией и Британией передачу Украине F-16, а Британия готовится предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. Как думаете: долго ли продержится легендарная орда рашистских оборванцев?

Пацаны стоят на низком старте: когда посыплется все, надо будет успеть урвать свое во имя сохранения, и желательно прихватить что-нибудь еще, когда начнется передел. А он начнется обязательно, как только Путло-черт свесит копыта. Уже всем понятно: жужжание навозной пригожинской кучи – неспроста. Вертикаль шатает как шлюху на привокзальной площади. Рычали про Киев, а на деле даже мало значимый Бахмут взять не в состоянии. Рванули вес и надули пупочную грыжу. Обида прет изо всех щелей, кровавые сопли размазались по всей шерстяной морде, и вся пещера требует ответа на вопрос: "Кто виноват? Кто нас так предал? Кто подтолкнул к бездне поражения?" Так что отвечать придется по пунктам, и одними стрелочниками тут не обойдешься: с самых низов такая пена нарастет, что никакой повар ее не сдует. А учитывая то, что Пригожин еще и огоньку поддает, чтоб поскорей вскипело – процесс намечается быстрый и активный. Неспроста же на сцену пещерного театра выставили кувалду? – она и будет вершить правосудие по заветам мохнатых предков.

Цокай, цокай, дед Мудак – далеко не уцокаешь. Можешь даже на бронепоезд сесть и поехать. Говорят, у тебя есть целый бункер-дворец под горой Ямантау, откуда ты можешь руководить Судным днем и наблюдать за извержением Йеллоустонского вулкана. Вот туда и отъезжай вслед за кукушкой, которая уже давно там. Кувалда справедливости уже стучит в сердце совкопитека – обиженного и обманутого лживыми посулами путлер-геноссе. "Я обещал вам, что мы победим? Мы все просрали!.."