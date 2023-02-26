Может ли Путин закончить войну и остаться у власти: Портников дал однозначный ответ

Президент страны-агрессора Владимир Путин останется при своей власти при любом исходе войны в Украине. Жители страны-агрессора боготворят своего диктатора и не поменяют его даже при потере Крыма или Донбасса.

Видео дня

Об этом заявил украинский аналитик и журналист Виталий Портников в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в программе "Орестократия". По его словам, предпосылок, чтобы видеть главой Кремля другого человека, нет (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Теоретически возможна ситуация когда он не будет править. С точки зрения всякой практической политики наиболее вероятна ситуация, когда Путин будет оставаться во главе России, как бы ни закончилась война. И я не вижу никаких предпосылок считать иначе", – заявил Портников.

В пример он привел недавнее прошлое Ирака, считавшего Кувейт своей мятежной провинцией.

"И кстати совершенно тождественные ситуации в нынешней войне России против Украины, когда Ирак вошел в Кувейт и поскольку Кувейт не Украина, это маленькая страна, которая не имела никаких реальных возможностей сопротивляться иракской агрессии, он оккупировал Кувейт. Кстати, тогда международное сообщество проявило реальную солидарность даже не с Кувейтом, как таковым, а с международным правом, как таковым", – отметил Портников.

Но после того как состоялась операция по освобождению Кувейта, закончившаяся сокрушительным поражением армии президента Ирака Саддама Хусейна, Саддам Хусейн остался у власти. При этом, представители Иракского режима после этого очевидного поражения, по словам Портникова, говорили, что их очень боятся.

"Они говорили: "Видите, как боятся нас, да, они смогли захватить нашу провинцию Кувейт, но они так боятся Ирака и его армии, что они даже не подумали переходить через государственную границу арабской республики Ирак. Потому что они боятся Саддама и нашей армии и благодаря Саддаму у нас такая сильная армия, которую боится каждый агрессор". И это будет совершенно четко сказано если представить себе, что Россия даже теряет все территории, которые она завоевала в период с 2014-2023 годов, абсолютно будет такова постановка вопроса", – отметил Портников.

Журналист утверждает, что Путин в оправдание просто назовет трагедией и необходимостью покинуть территории, которые находились под постоянным обстрелом "нацистов".

"Оставили их чтобы не страдали наши люди, потому что, как сказал Путин в послании Федсборам: "В отличие от "нацистов" мы не будем охотиться на ведьм, мы просто накажем националпредателей". Здесь такая логика: "В отличие от "нацистов" мы не будем воевать, когда грозит это западное оружие нашему российскому населению, мы его эвакуируем, мы вернемся, но вы же видите на международно признанные даже западные территории России ни один танк не перешел, ни один солдат натовский, потому что они понимают, что с ними будет", – добавил журналист.

По его словам, россияне боготворят своего диктатора и считают сильными и армию, и само государтво-террорист.

"Почему у нас такая сильная армия, почему у нас такое сильное государство, почему мы можем спокойно в Курске, в Брянске в Воронеже и Новосибирске жить в мире, и еще принять беженцев этих территорий? Потому что Путин. Владимир Владимирович должен быть нашим президентом всегда потому, что знаете, что будет, если он перестанет быть президентом? "Нацисты" придут в Москву, они вырежут женщин и детей, они нарисуют свои свастики на Кремле, кровь будет литься по улицам Москвы и Петербурга", – сказал журналист о мнениях россиян.

Он подчеркнул, что жители РФ никогда не выйдут на митинги даже в случае потери завоеванных территорий. В России, как заявил Портников, нет настоящих патриотов.

"Процесс получения Путиным власти в случае потери всех территорий завоеванных в период 2014-2022 годов это другой процесс, чем процесс получения Путиным власти в случае сохранения контроля над частью тех территорий. Опять же это будет зависеть, какими же будут территории Крым или Донбасс. Скажи ты представляешь реально стихийные протесты россиян в связи с потерей Крыма? Что люди с патриотическими взглядами выходят на улицы с криками Крым – наш, Путин ты потерял Крым, ты иди... Турбо патриотов не существует, это тоже выдумки ФСБ, это тоже выдумки, я имею в виду реальных людей. Реальных людей, которые реально выйдут на улицы и устроят февральскую революцию, нет", – акцентировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников перечислил ошибки Запада по отношению к Росии. Он рассказал, при каких условиях может начаться большая война.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!