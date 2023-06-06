Ровно 452 года назад - в 1571 году Москва была сожжена дотла войсками крымского хана Девлет-Герая. Все крымские Герай-ханы были прямыми потомками одного из самых известных полководцев за всю военно-политическую жизнь планеты - Чингисхана, создавшего Монгольскую империю, одну из крупнейших в истории человеческой цивилизации.

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Московский царь Иван IV Грозный бежал из столицы своего государства, узнав о прибытии большого войска из Крыма. Крымский хан был оскорблён тем, что Иван IV объявил себя царём Московским без всякой международной процедуры признания этого титула, а только благодаря подложной грамоте, якобы данной Константинопольским Патриархом, а также отказом платить дань Крыму, что в военном отношении помогал Москве выигрывать войны со своими соседями, особенно с Казанским ханством. Когда в Крыму узнали, что при взятии города Казани московская армия зверски убила почти всё мирное население города, мусульман по вероисповеданию, как и крымские татары, то местное население полуострова, пусть и не любившее казанских татар, потребовало кровавой мести. Тогда московиты получили прозвище кацапы, что с тюркского значит головорезы. Это прозвище они потом подтверждали много раз, например в военных сражениях Московского государства на Балтике во время Ливонской войны 1558-1583 гг., когда московские солдаты убивали местных женщинами с детьми, а позже их вешали. Даже в эпоху лютого Средневековья это было немыслимо. Такие привычки хладнокровных убийц у нынешних русских сохранились до сегодняшнего дня, когда российские солдаты в марте 2022 г. в городе Буча под Киевом сначала изнасиловали молодых украинских девушек, затем зверски задушили их, а позже цинично сожгли трупы.

Москва платила налоги Крымскому ханству с 1473 года, но решила, что пришло время отказаться, за что была наказана. Ивану IV Грозному пришлось отказаться от царского титула, Москва снова начала платить дань якобы "всегда русскому Крыму" и так продолжалось до 1700 года. Иван IV обязался восстановить независимость покорённого Астраханского ханства.

До 1571 г. Москва была уже сожжена Золотой Ордой, татарским ханом Тохтамышем в 1382 году за непослушание во время Куликовской битвы, а ещё раньше в 1238 году монгольским войском. В последний раз Москва была завоевана в 1618 году объединенной армией поляков и украинских казаков за вмешательство в украинские и белорусские дела. Так что все рассказы о непобедимости русского оружия не соответствуют действительности.

Ещё в 1514 г. объединенное войско украинцев, литовцев, белорусов и поляков во главе с украинским князем Константином Острожским под Оршей (ныне Белоруссия) наголову разгромило московскую армию во главе с Челябиным. Кремль политически хотел подчинить себе территории, на которых проживали украинцы и белорусы, в составе объединённого Литовского государства, которые якобы должны принадлежать Москве. После поражения Кремль надолго отказался от этой идеи. Позже разразилась уже упомянутая Ливонская война 1558-1583 годов на Балтике, когда Москва хотела захватить новые территории для прохода к Балтийскому морю. Она первой начала войну, и оккупировала ряд территорий. Но затем образовалась коалиция европейских государств (Дания, Швеция, Польша, Литва), которая разгромила и отбросила московскую армию назад. Вместо того, чтобы оккупировать чужие пространства, Москва потеряла часть своей территории.

В 1609-1618 гг. разразилась московско-польская война. Украинские казаки во главе с гетманом Петром Сагайдачным воевали на стороне Польши. Московская армия была разбита, почти вся Москва была занята, кроме центра города. Тогда Кремль предложил унизительные для себя условия мирного договора. Он заплатил полякам и казакам крупную контрибуцию и отказался от всех своих завоеваний, которые ему удалось совершить на территории современных Украины и Белоруссии.

Конечно, вспомним Крымскую войну 1853-1856 годов. Уже тогда Московское государство с 1721 г. стало называться Россией. Россия оккупировала Молдавию и часть современной Румынии (Валахия). В ответ коалиция Турции, Англии и Франции направила совместную военную экспедицию на Крымский полуостров и разгромила российскую армию. Граф Орлов подписал в Париже Акт о полной капитуляции. России было запрещено иметь Черноморский флот, все российские форты на побережье Черного моря должны были быть снесены, Петербург прекратил вмешательство в дела Подунавья.

В 1904-05 гг. произошла русско-японская война. Петербург её полностью проиграл. Поражение в этой войне привело к началу Первой русской буржуазной революции. Народ был недоволен тем, как развивалась страна в то время и требовал перемен.

В марте 1918 г. Советская Россия не могла остановить наступление германской и австрийской армий. Красной Москве пришлось просить переговоров и подписать мирный договор в Брест-Литовске, где она признавала независимость Украины, Белоруссии и стран Балтии.

В 1994-96 гг. Россия проиграла Первую русско-чеченскую войну, которую сама и начала, когда ей пришлось официально признать существование Республики Ичкерия.

Теперь нас ждёт окончание российско-украинской войны, когда Москва должна понести полную ответственность за начало крупнейшего военного вторжения в истории планеты с 1945 года. Итоги военных поражений России свидетельствуют о том, что Москва всегда боялась военных коалиций или решительных ударов. Украинцы должны вспомнить все свои военные победы над московитами и вернуть Крым, который и близко нельзя считать российским историческим местом. Военное поражение Кремля, которого так боится Путин, может привести к новой русской революции. В любом случае, нынешнее политическое руководство в Москве, что сеет в стране шовинизм и ненависть к другим народам, должно быть устранено навсегда, а его лидеры должны предстать перед международным судом за преступления войны в Украине.