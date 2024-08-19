"Москва лгала, по ТВ лгали": в сети всплыл доклад председателя села возле Суджи о том, как зашли ВСУ

Глава администрации российского села Гончаровка в пригороде Суджи Александр Гаркавенко пожаловался на стремительное продвижение Сил обороны Украины на Курщине. Он признал, что на местах формировали ложные доклады о том, что все "под контролем", и передавали на Москву слишком оптимистическую информацию.

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Перехват телефонного разговора чиновника опубликовал Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на военного корреспондента Андрея Цаплиенко. На записи слышно, как Гаркавенко эмоционально делится с собеседником своими впечатлениями о наступлении на Курскую область.

"Я был удивлен! Я, можно сказать, местный житель, но я так не ориентируюсь на местности, как ориентировались они (ВСУ. – Ред.). Я просто поражен был!.. Я говорю блин, ну как они лихо двигаются! И по лесам, и по полевым дорогам, понимаете? Они же не везде шли по центральной дороге, федеральной, асфальтированной", – удивился чиновник.

Судя по его словам, в армии РФ знали о предстоящей украинской операции за две недели, но надлежащим образом не готовились. Гражданскому населению лгали, что это будут просто очередные обстрелы – только более активные. В итоге многих местных жителей оставили на произвол судьбы.

"Проблема в чем? Проблема в том, что двое суток докладывали на Москву очень приятные, обнадеживающие новости..." – признал Гаркавенко.

В то же время темп украинского наступления был настолько высоким, что райадминистрация не успевала перемещаться – как только они переезжали в новый населенный пункт, тот на следующий день уже переходил под контроль ВСУ.

Вся гражданская власть не получала никакой информации и не знала, что делать. К примеру, эвакуировать людей или нет.

По словам россиянина, "все гражданские люди говорят о предательстве". Но он другого мнения и считает, что это "чистейшее коррупционное разгильдяйство".

"Самое интересное: таблички "Мины" есть, но мин там нету", – заявил чиновник о "защите" территории.

Во время эвакуации одного из населенных пунктов Гаркавенко встретил двух российских срочников. Командование фактически бросило их: солдатам обещали, что нужно будет продержаться всего лишь двое суток, а дальше "все будет хорошо".

Гаркавенко обратил внимание, что у срочника всего два рожка с патронами. На вопрос: "Это все что осталось?" – военнослужащий оккупационной армии ответил: "Нет, это все что было".

Российские военные на глазах мирных жителей совершали военные преступления. Они ставили РСЗО "Град" прямо посреди жилых домов и вели огонь по позициям Сил обороны Украины.

"Я включаю телевизор вечером посмотреть что творится – у нас Смирнов (исполняющий обязанности губернатора Курской области. – Ред.) докладывает, что все нормально, ситуация под контролем..." – возмутился россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина пошла на рискованный шаг, направив крайне необходимые на фронте военные части в Курскую область. Россия же отводить часть сил, задействованных в наступательной операции оккупантов на Донетчине, пока не спешит, считают в Der Spiegel.

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