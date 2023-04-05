Майбутнє мордору формується на очах, і воно носить хіджаб чи тюбетейку. Ніяких вам кокошників чи вушанок: доля мусульманського населення постійно зростає, а вплив цієї релігії посилюється.

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10% населення, - рівно стільки складала доля мусульман у Московії згідно з переписом 2002 року. Та кількість вірних аллаху приростає.

20% громадян РФ вважали себе мусульманами на початок 2020-го року (тут і далі - дані радіо "Свобода").

30% складатиме ісламське населення Московії у 2030-му.

понад 50% - до 2050 року. Тобто, згідно з нинішніми тенденціями, років через 30 мордор повернеться до своїх ординських витоків та статистично стане ісламською державою (якщо не розвалиться, звісно, до того часу).

Кадиров назвав російських православних посіпаками західних інтересів, а мер Москви будує мечеті, - як ісламізація Московії виглядає на конкретному кейсі.

З початку березня мешканці одного зі східних мікрорайонів столиці вимагають припинити будівництво мечеті поруч із Храмом Ікони Божої Матері. Храм розташований на Святому озері, що є місцем прочанства православних християн. З початком будівництва озеро міліє. Під гаслом "Ми - росіяни і з нами Бог!" "богатирі" місцевого розливу протестують проти нескрепного закладу.

Та, як виявилося, в межах московської кільцевої дороги зараз юрисдикція аллаха. З меседжем "Ми - мігранти з мусульманських республік і з нами Собянін! (Мер Москви)", нові мешканці столиці без особливих погоджень забудовують 10 га землі, де буде мечеть на 60 тис. парафіян, медресе (школа), готель і торговий центр. Іншими словами, закритий ісламський квартал для відпочинку і роботи мігрантів із мусульманських республік.

"Боягузи та провокатори". Кадиров спокійно заявив, що всі протестанти діють на догоду західним інтересам, і порадив мобілізовувати підбурювачів на фронт. Ось в такий нехитрий спосіб, захищаючи святині, можна перетворитися на гарматне мʼясо. "В своїй хаті - своя правда", - це точно не про ватне православʼя Московії.

За останніх 10 років число мечетей в мордорі мало не подвоїлося, і в усіх великих містах вони зводилися з конфліктами. Мусульмани в підсумку перемагали.

Торік бункерний ідеологічно почав відхрещуватися від (https://t.me/orestokratiia/552) Київської Русі на користь ординського минулого. Тепер це треба робити антропологічно, оскільки титульна нація не лише змінить кепку та тюбетейку, але генетичний код, релігію, мову, спосіб життя та ментальність.

Глибинному ватному народу варто знати, що кожен немусульманим для них - невірний, тобто кафір. У кращому випадку, його треба ігнорувати… Мусульмани погано асимілюються, зберігаючи свої традиції, в тому числі - в освіті.

Словʼянським народностям Московії, котрі понаїхали на "ісконную" території Золотої Орди, важкувато буде виживати, як і зберегти "велікую русскую культуру", бо отим всім бурятам, таджикам і чеченцям оті всі "чернишевські" з "толстими" от нафіг не впали.

Вишенька на торті: ісламізація Московії відбувається не лише через надмірну плодовитість степових та гірських народів, але й водночас є свідомою політикою кремля.

Більше про це тут:

- "Стало відомо, від кого "русскіє баби єсчьо наражают", це - таджики."

- У Росії очікують навали узбеків, киргизів, таджиків.

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