Какое у них время, такие же у них и хиты. Сейчас главный хит у орков — это подслушанная телефонная беседа.

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Хочу в этой связи кое-что прокомментировать, ведь возможные последствия такого хита мне представляются недооценёнными.

С моей точки зрения, стоит дополнительно обсудить значение слитого в россии телефонного разговора "не того" пригожина и "не того" ахмедова (именно через "д"), которые уничижительно разносят путина, покрывая его отборным матом за прокаканную страну, "проигранную карликом 95-му кварталу", на каковое дружеское обсуждение теперь кремль вынужден как-то реагировать.

Это не просто классическое "она просила передать вам, что вы — падлюка" и даже не просто образумивший толпу крик мальчика о голом короле, это скорее имеет лучший аналог в мордорской же литературе — имею в виду больного подагрой, который, когда искали, кому на руси жить хорошо, хвастал, что болезнь у него господская и водится у первых лиц империи.

Ибо если раньше носители тех же мыслей в народе этих мыслей боялись как мешавших жить, то теперь выяснилось, что мысли такие весьма престижны, поскольку так же думают "лояльные" чрезвычайно благополучные люди — успешный миллионер-продюсер ("муж валерии"), находящийся сейчас в Эмиратах, и миллиардер-сенатор (хоть сенатор и бывший), находящийся сейчас в Азербайджане.

То есть мыслить так оказалось не только опасным-неудобным, но и как бы элитарным, как бы признаком принадлежности к особой касте тех, кто хорошо живёт (а раньше жил ещё лучше!) и всё понимает.

"Плохие" мысли стали, таким образом, почётными и в этом чудесном прорекламированном качестве пошли активно гулять по всему оркостану — как при совке через разговоры на кухне, став основой новой русской парадигмы, ещё не выкрикиваемой, но уже вселюдно — коль такой пример! — вынашиваемой.

Их думать стало модно, потому как мысли это были настоящие — скрывавшиеся и случайно выплывшие наружу, а не "проплаченные" лозунги редких невдах-одиночек.

(Причём претензиями к путину обменялись те, кто может не опасаться ни мобилизации, ни смерти на войне своих родственников. То есть это ещё, по большому счёту, отнюдь не самые пострадавшие! Что же тогда должны думать о власти остальные, от этого всего уже никак не застрахованные?!)

Кто слил разговор — интригующие спецслужбы россии или, к примеру, Азербайджан, уже не очень важно. Важны последствия. Царь публично помножен на абсолютный нуль. Царь морально изничтожен. Его презирать (не просто ненавидеть, а именно ПРЕЗИРАТЬ!!!) — теперь доминирующий признак хорошего тона (пока что — "тона мысли"). В стране хамов триггер именно таков. С этого начинается непредсказуемое. Умеющие нюхать унюхали. Процесс пошёл.