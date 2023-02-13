Блог | Александр Кирш: Мордор ХХ века: как уходили первые лица

Распространённое мнение о том, что в россии уход первых лиц якобы почти всегда был следствием заговора, не очень правильно, однако же в прошлом веке всё действительно пошло именно таким путём.

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Русских царей убивали не так уж часто: начиная с воцарения Романовых, можно вспомнить лишь убийства Петра ІІІ, Павла І и Александра ІІ — не очень много за 300 лет с лишним. А вот потом — именно в ХХ веке — процесс политических устранений таки двинулся по-серьёзному.

Пишу обо всех подряд, не делая исключений:

Николая ІІ свергли, Керенского — тоже (потом, кстати, убили и свергнутого царя), ленину помог умереть сталин, которому, в свою очередь, помог умереть Берия (как минимум — невмешательством), самого Берию расстреляли ещё до того, как он успел бы возглавить страну, Маленкова устранили заговором по-тихому, а Хрущёва — заговором погромче (но никого уже не убивали).

Брежнев в год смерти получил тяжелейшую травму вследствие грубейшего нарушения техники безопасности во время посещения им завода в Ташкенте, каковое дикое нарушение может быть объяснено лишь тем, что возглавлявший тогда КГБ Андропов очень торопился возглавить страну, зная, что и ему осталось жить совсем недолго, от этой травмы Брежнев уже не оправился, ставший же действительно преемником Андропов умер в самом деле настолько быстро, что никакой заговор против него созреть не успел.

Следующим был Черненко, предусмотрительно отравленный рыбкой от министра внутренних дел Федорчука ещё до вступления в должность и вступивший в неё уже смертельно больным, но даже ему успели дополнительно помочь умереть, вынудив его, ничего не соображавшего, "отключиться от питания" и пойти на телесъёмку, что для него было смертельно опасно (не зря пуйло теперь так боится и отравления, и телесъёмок).

Горбачёва вынудил уйти Ельцин, ну а Ельцина пуйло, успевшее стать премьер-министром и, следовательно, в случае ельцинского ухода — преемником на время новых выборов, наверняка убедило "соскочить" до того, как премьер вспомнит навыки прежней своей работы, благодаря чему Ельцин и вправду ещё пожил, причём внезапно резко восстановив своё здоровье.

Уже в ХХІ веке пьяный придурок медведев, принявший президентскую должность в аренду от путина и не хотевший было покидать доверенный ему на 4 года пост, был подвергнут пуйлом-арендодателем аналогичному разъяснению, после чего выбрал жизнь и гадит до сих пор, надеясь, что за рост ещё меньше путинского (а пуйло это очень ценит) ему, может, опять что-то пожалуют.

То есть лишь в последних случаях ЗАговор был заменён РАЗговором. Поговорить попытались осенью-22 и с самим путиным, но — не вышло. Ждём, стало быть, ТРАДИЦИОННОГО разрешения ситуации. Если решателей терзают мучительные сомнения, есть далёкая страна, спонсоры из которой их развеют.