'Могу не дожить до кризиса из-за изменения климата': российский пропагандист попросил Грету Тунберг вернуть в РФ запчасти для самолетов. Видео

В РФ жалуются, что из-за санкций, которые по словам их диктатора Владимира Путина не действуют, россияне рискуют умереть не своей смертью. Уже даже обратились к климатической активистке Грете Тунберг со слезной просьбой помочь, чтобы Запад ослабил ограничения, потому что от них страдают "простые русские".

Так, на фоне недавних самолетопадов в России известный пропагандист Иван Некрасов обратился к шведской экоактивистке за помощью. Он записал и обнародовал в сети соответствующий видеоролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандист рассказал о недавней ЧС с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", которая произошла 12 сентября. Из-за технической неисправности лайнер, летевший из Сочи в Омск и имевший на борту 161 пассажира, совершил экстренную посадку посреди пшеничного поля. Как выяснилось, у самолета отказала гидравлическая система.

Видео дня

"Никто не погиб. Но нет никакой гарантии, что ЧС с российской авиакомпанией не повторится снова и в более жестком варианте", – говорит пропагандист.

Он во всем обвиняет западные страны, запретившие после полномасштабного вторжения России в Украину продажу самолетов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также запрещено техническое обслуживание самолетов РФ. Поэтому российские лайнеры стареют и становятся "неуправляемыми", жалуется Некрасов.

Пропагандист заявил, что боится не дожить до "кризиса человечества" из-за изменения климата, о котором предупреждает Грета Тунберг.

"Я обращаюсь к тебе как к влиятельной женщине и прошу помочь ослабить санкции США и Евросоюза, которые угрожают жизни россиян", – говорит пропагандист.

При этом он не упустил возможности пригрозить то ли Грете, то ли Западу, заявив, что Россия сильна и выдержит все санкции, "а об Екатеринбурге вы еще услышите".

Иван Некрасов, как настоящий россиянин, даже не задумывается над тем, что во всем происходящем сегодня в РФ виноват не Запад, а их кровавый диктатор Путин, развязавший эту войну. И российский пропагандист действительно может не дожить до климатической катастрофы, потому что Путин отправит его на фронт как пушечное мясо. И Грета Тунберг здесь ему не поможет.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне жалуются, что из-за санкций против РФ не могут жить как раньше. По их словам, санкции действуют как медленный яд.

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