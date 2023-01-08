"Мобиков" из Иркутска отправили на фронт в Луганскую область в товарных вагонах. Фото и видео

В России мобилизованные призывники были отправлены на фронт в товарных вагонах без света и тепла. "Мобиков" везут из российского Иркутска в Луганскую область Украины как скот.

Видео дня

Фото и видео из вагонов выложили в сеть самые мобилизованные. Судя по комментариям в кадре, они не в восторге от российской армии и российских властей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Из видео видно, что старые деревянные товарные вагоны промерзают от сильных морозов, внутри антисанитария и грязь, а вместо туалета в полу вагона просто прорублена дыра.

Можно только догадываться о том, какими мотивированными они приедут в Донбасс. Если доедут, конечно. Потому что в России сейчас морозы ниже 20 градусов по Цельсию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. На войну против Украины агрессор планирует официально призвать около 300 тысяч человек.

С середины октября Россия перебросила в Украину несколько тысяч новомобилизованных резервистов. Несмотря на плохое оснащение и вооружение неработающими автоматами 1950-х годов, их сразу же бросили на передовую. Многие поехали в Украину вообще без оружия и погибли в первые же дни пребывания на войне.

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