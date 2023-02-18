''Мобики'' из Омска пожаловались на командование ''ДНР'': требуют деньги на бензин и угрожают бросить на передовую. Видео

Мобилизованные из российского Омска открыто пожаловались на командование "ДНР". Военные страны-агрессора утверждают, что террористы требуют от них сдавать деньги на бензин и угрожают отправить на передовую без подготовки.

Видео дня

Мобилизованные записали видео, в котором рассказали о том, что на самом деле происходит внутри их войск. Ролик опубликован в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Данная ситуация возникла в 504 полке ВС РФ. Отмечается, что после мобилизации они долгое время обучались на артиллеристов и в начале января военных отправили в зону СВО.

Там их подразделение расформировали. Весь личный состав полка развезли по разным местам. 107 человек, которые записали это видеообращение, потеряли связь с командованием. Мужчины находятся в подчинении военных "ДНР".

"Единственный офицер, оставшийся с нами, подполковник говорит: "Я не ваш командир. Я начальник артиллерии, а артиллерии больше не существует, так как мы теперь принадлежим армии "ДНР", – говорят мобилизованные.

По их словам, новое командование начало возить военных на полигоны и переучивать на пехоту. Однако уже после нескольких выездов, руководство армии начало требовать деньги на бензин, угрожая в противном случае отправить их в бой без подготовки.

Россияне жалуются, что сейчас они не знают, кто их командир и к какой части они приписаны.

"Никаких официальных документов об этом нам не предоставили", – заявили военные.

Также они обратились к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Омской области с просьбой вернуть их в состав российской армии.

Отметим, в России солдат срочной службы заставляют подписывать контракты с вооруженными силами Российской Федерации и ехать воевать против Украины. Тех, кто отказывается от "предложения", пытают и создают им невыносимые условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на лживые обещания Путина своим гражданам о том, что солдат срочной службы не будут отправлять на войну в Украину, российское командование бросает на убой всех подряд. Один из срочников, которого хотели бросить на войну против Украины, решил покончить жизнь самоубийством.

Также OBOZREVATEL писал, что военнослужащие армии РФ собственноручно убивают своих командиров. Причина тому – нежелание российских солдат отправляться в горячие точки на смерть.

К слову, в Челябинской области России мобилизованный гражданин избил командира до смерти. В результате травм тот скончался на месте. Нетрезвый старший сержант напал на капитана. Примечательно, что они были призваны во время мобилизации.

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