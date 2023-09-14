Минобороны РФ обновило перечень болезней, с которыми не берут в армию, но есть нюанс. Документ

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, утверждающий список болезней, с которыми нельзя служить по контракту во время мобилизации или военного положения. В него вошли 26 видов заболеваний, среди которых ВИЧ, гепатит В и гепатит С.

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Приказ был опубликован на сайте правовых актов РФ (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Также в армию не будут брать людей с некоторыми формами туберкулеза и рака, сахарным диабет I типа и психическими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ.

Кроме того, в списке присутствуют эпилепсия, некоторые виды инсультов и заболеваний сердца, потеря зрения, отсутствие конечностей, отсутствие одной почки и другие болезни.

Однако, что интересно, российские военные, которые страдают данными заболеваниями, но уже заключили контракт с минобороны, не смогут уволиться на основании этих диагнозов.

В приказе перечислены болезни, с которыми нельзя заключать контракт, но они при этом не являются основанием для демобилизации, пишут росСМИ.

Так, в указе о частичной мобилизации в России были перечислены только три причины, по которым возможно увольнение из армии: по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с приговором суда о лишении свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября в России начинается вторая волна мобилизации резервов в преддверии полугодового осеннего призыва на воинскую службу. И хотя ближайшее окружение Кремля активно не соглашается с такой необходимостью, влиятельная группа "силовиков-ястребов" предлагает более строгие меры по мобилизации.

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