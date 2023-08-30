Местные терроризируют полицию доносами, а военные глушат GPS: в России пожаловались на проблемы с авиацией из-за атак дронов

Атака дронов на несколько регионов России 30 августа повлияла на работу российской авиации: теперь аэродромы, в частности, Московской области обязаны передавать планы полетов не только Росавиации, но и силовикам. Связано это с участившимися доносами россиян, которые принимают воздушные суда малой авиации за украинские беспилотники и сообщают о "дронах" экстренным службам.

Видео дня

При этом военные ВС РФ начали глушить GPS, что существенно усложнило жизнь российским пилотам гражданской авиации. О проблемах с авиацией вследствие "идущей по плану СВО" пишут пропагандисты российского РБК.

По данным пропагандистов, аэродромы Подмосковья из-за участившихся атак дронов обязали предоставлять планы полетов не только Росавиации, как было раньше, но и силовикам. Связано это якобы с тем, что местные жители принимают воздушные суда малой авиации за украинские беспилотники и сообщают экстренным службам. На это пожаловались пропагандистам сотрудники сразу нескольких аэродромов Московской области, в частности Щекино, Волосово, Нудоль и аэроклуба "Паралет".

"Раньше приезжала полиция, смотрела, спрашивала, с нашего ли аэродрома взлетели [самолеты]. Если это было с моего аэродрома, то я показывал план полета, документы на самолет. В последнее время уже напрямую звонят мне", — пояснил Виктор Лобковский, директор компании "Вектор Авиа", являющейся оператором аэродрома Нудоль.

Сейчас он сообщает о вылетах самолетов заранее.

Также о проверках сообщил и Сергей Рябчинский, директор аэродрома Щекино. Силовики, рассказал он, требовали опознавать самолеты по снятым местными жителями видео.

"Показывали [видео], спрашивали: "Ваш?" Я говорю: "Это я сам лечу". Спрашивали, как докажу. Ну что я, не знаю, на чем летаю?" – рассказал он пропагандистам.

Начальник аэроклуба "Паралет" Михаил Козьмин рассказал про совещание с представителями МВД, ФСБ, а также с представителями структур, "которым поручено охранять небо". После него было решено, что аэроклуб будет предоставлять информацию о своих полетах правоохранителям на регулярной основе.

Жалобы на "беспилотники" россияне отправляют ежедневно.

"У них очень много звонков от местных жителей, которые проявляют бдительность и начинают их кошмарить. Всем не объяснишь, [что это малая авиация], и поэтому, когда с той стороны информированы, они объясняют [звонящим], что это плановый полет", — рассказали в администрации аэродрома Волосово, который также предупреждает силовиков о планах полетов.

При этом атаки дронов повлекли за собой дополнительные ограничения в работе аэродромов. В частности, в аэроклубе "Паралет" заявили об ограничении зоны полетов.

"У нас была зона побольше, сейчас ее чуть урезали. Потому что на нас много тратится ресурса ПВО, когда они отслеживают воздушное пространство", — пояснил он.

Кроме того, теперь правоохранители "жестко беспокоятся", если кто-то из членов аэроклуба задерживается и возвращается после наступления темноты, а разбирательство из-за однажды случайно улетевшего дрона членов клуба "дошло до Лубянки", рассказал представитель аэроклуба пропагандистам.

Но куда больше проблем российской авиации принесло то, что в Подмосковье военные начали глушить сигнал GPS.

"Если самолет летит на высотах условно 500 метров, то, конечно, пропадает навигация, и ты не знаешь, куда лететь. Иногда можно сманеврировать высотой, уйти на нижние высоты, как мы говорим, "по елкам передвигаться", но это тоже небезопасно. Поэтому сейчас наше авиационное сообщество вырабатывает технические решения для того, чтобы можно было ориентироваться по вышкам сотовой связи, например, использовать еще какие-то способы, чтобы армия могла выполнять свою задачу, а гражданские — свою", – заявил президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов

Пропагандисты со ссылкой на данные сервиса GPSJam, который отслеживает проблемы с GPS-сигналом у самолетов, констатировали, что с мая как минимум половина Московской области и Москва были в красной зоне, небольшая часть — в желтой, остальное в зеленой.

"Красным выделяется территория, пролетая над которой более 10% самолетов за сутки сообщили о сбоях в работе навигационного оборудования, желтым — от 2 до 10%, зеленым — менее 2%... На сайте GPSJam подчеркивается, что данные о работе GPS-сигнала касаются только авиации и на земле граждане могут не замечать помех", – констатировали пропагандисты.

Напомним, 30 августа в России заявили о масштабной атаке дронов. Взрывы звучали в четырех областях РФ: Псковской, Орловской, Брянской и Московской.

Так, среди прочего, дроны-камикадзе в Пскове атаковали аэродром. В результате атаки, по данным ГУР, ликвидированы четыре российских Ил-76. Количество поврежденных самолетов устанавливается.

Также взрывы ночью раздавались во временно оккупированном Крыму, в частности, в Севастопольской бухте. Оккупанты заявили об атаке морских дронов.