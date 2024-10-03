Мешала символика США, Японии и стран ЕС: в российском лицее разобрали стенд иностранных языков, сделанный детьми. Фото

В лицее города Чита (Забайкальский край РФ) сняли со стен символику США, Японии и стран Европейского Союза, которую дети развесили для конкурса. Руководству не понравилось, что школьники украсили классный уголок изображениями, связанными с "недружественными странами".

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Инцидент произошел в Многопрофильном лицее ЗабГУ (Забайкальского государственного университета). Об этом пишет SOTA.

В каждом классе, помимо госсимволов России, есть уголок, оформленный самими детьми. Классы соревнуются между собой за лучшее декорирование. И в этом году один из классов с углубленным изучением иностранных языков украсил стену изображениями долларов, нью-йоркской статуей Свободы, флагами США и стран ЕС, рисунком с надписью Welcome to Europe (добро пожаловать в Европу), звездочками и проч..

Оформление категорически не понравилось проректору ЗабГУ. К слову, другие классы свои кабинеты украсили изображением миньонов из мультфильма "Гадкий я", медведями в ушанке, декорациями с пайетками, перьями и тигровым принтом.

Директор лицея Елена Пустовит заявила, что политического подтекста в "скандальных" декорациях не видит, но в то же время согласилась с разбором уголка.

"Недружественную" символику частично убрали, сообщили местные СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в российском Омске двое школьников совершили поджог вертолетов Ми-8 на территории воинской части. За эту диверсию им якобы пообещали денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США.

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