'Мертвые души', 'особые' ручки и тотальный контроль: как в России снова 'выбирают' Путина и что говорят о 'спектакле' в ЕС

В России 15 марта стартовал трехдневный "марафон" под названием "выборы президента РФ". Результаты так называемого "волеизъявления" известны заранее: никто ни в РФ, ни за ее пределами не сомневается, что весь смысл спектакля сводится к очередному переназначению действующего президента РФ Владимира Путина.

Впрочем, Кремль позаботился о том, чтобы даже малейшие мелочи не помешали нарисовать нужный процент "всенародной поддержки" диктатора и свел к минимуму возможное влияние на результаты "выборов" со стороны россиян. Какие уловки прибегают в РФ, чтобы обеспечить "разгромную победу" Путина и что о так называемых выборах говорят в Европейском Союзе, пишет OBOZ.UA.

"Мертвые души" голосуют за Путина

"Армию" путинского "электората" в России решили увеличить согласно российской классике: путем использования "мертвых душ". И неожиданно в "римейке" произведения Николая Гоголя кремлевскому режиму помогла война в Украине.

Так, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что для достижения спущенных из Москвы показателей российским оккупантам, воюющим в Украине, разрешили "голосовать", не появляясь на "избирательных участках".

Согласно распоряжению главного военно-политического управления МО РФ, кроме возможности "голосовать" без физического присутствия, оккупантам максимально упростили "подтверждение личности": сейчас для этого не требуется ни паспорт, ни военный билет – достаточно фотокопии документа.

"Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" постараются увеличить количество избирателей Путина, привлекая к "голосованию" так называемые "мертвые души". В частности, к числу "проголосовавших" лиц наряду с имеющимися военнослужащими планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен", – считают украинские разведчики.

В ГУР также добавили: учитывая ежедневные потери оккупационных войск в живой силе, эти самые "мертвые души" могут принести Путину серьезное количество "голосов".

Ручки с исчезающими чернилами

Чтобы такая мелочь, как реальное волеизъявление россиян, не испортила картинку триумфального "переизбрания" Путина, на избирательные участки в РФ начали завозить ручки с исчезающими после нагревания чернилами.

Такие ручки в первый день так называемого голосования заметили на участках в Курске и Ростове-на-Дону, пишет российское издание "Сирена".

Ручки завезли на участки в коробках с лейблом канцелярской компании BiC и официальной эмблемой выборов Путина от ЦИК РФ. Однако, как выяснилось, отметки, сделанные этими ручками, бесследно исчезают, если подогреть их, например, с помощью зажигалки.

"Надпись исчезает от нагрева, хотя с виду ручка обычная. Сказали всем молчать и класть только эти ручки из привезенных коробок", – рассказал источник журналистов из Курска.

Такие же "чудо-ручки" заметили и в Ростове-на-Дону.

"Проверяйте [ручки] или берите свои, чтобы избежать поправок", – призвал собеседник издания из этого города.

"Сирена" напомнила, что технология с исчезающими чернилами применяется на российских выборах по меньшей мере с 2009 года. Бюллетени, попавшие в урну для голосования без меток, признаются недействительными. Члены комиссии также могут незаконно переголосовать за других граждан после закрытия участка.

Старые-добрые вбросы и другие нарушения

Уже с первых часов после открытия участков в первый день голосования из разных регионов начали поступать сообщения о массовых вбросах бюллетеней в урны.

Так, в частности, подозрительную стопку бюллетеней заметили на одном из участков в Хабаровском крае. Она попала на фото новоиспеченных супругов, которые, как уверяют российские пропагандисты, на выборы приехали прямо из ЗАГСа. Произошло это в Хорском поселении.

Заметив, что случайно "засветили" лишнее, администраторы канала, где были опубликованы фотографии, удалили сообщение, однако сохранились его репосты.

Между тем, на одном из участков в Воронеже решили не ждать даже открытия участка – и бросили бюллетени в урну еще до начала первого дня выборов.

Бюллетени в урне на закрытом еще участке заметил один из независимых наблюдателей. По данным российского издания "Медуза", по его требованию члены комиссии извлекли эти бюллетени из урны.

Власти же Воронежской области назвали информацию о вбросе бюллетеней в ящик "фейком" и заявили об "информационных атаках, которые идут со стороны прозападных и проукраинских ресурсов".

Тем временем еще один избирательный участок в Воронеже начал работу до официального открытия.

А еще на одном участке наблюдатели добились, чтобы члены комиссии завесили простыней портрет Путина. Аргументировали это запретом агитации в день выборов.

Правда, на данный момент это единственная "победа" российской оппозиции над путинскими портретами на участках.

Тотальный контроль за явкой, шантаж и "зрелища"

Тотальный контроль за явкой бюджетников на выборы Путина зафиксирован в Санкт-Петербурге. Там он совершается с помощью специального онлайн-сервиса. Для этого даже создали видеоинструкцию, пишет российское издание "Осторожно новости".

"По нашим данным, сотрудникам городских бюджетных учреждений дали установку — проголосовать именно 15 марта в период с 8 до 12 часов дня. Сотрудники школ рассказали нам, что их участие также контролируют с помощью платформы "НаВыборы24" — после голосования учителям приходят СМС со ссылкой на сервис "контроля явки", где нужно подтвердить свое участие. "Нужно пройти по ссылке из смс, определить геолокацию (!) и прислать скрин директору. Люди возмущены, но многие делают", — рассказал нам один учителей", – пишет издание.

Зайти на сайт "Выборы24" можно исключительно по специальной ссылке. При попытке зайти без нее, пользователь видит лишь баннер о выборах президента.

"Нам удалось получить доступ к системе — внутри можно найти видеоинструкции, памятку в формате PDF, а также ссылку на телеграм-чат поддержки сервиса, который называется "Гео-SMS", – отметили российские журналисты.

По их данным, сервис создан партией "Единая Россия", но кроме членов этой путинской политсилы "отмечаться" заставляют и беспартийных бюджетников.

Тех же, кого загнать на избирательные участки принудительно не удается, российские власти решили загонять с помощью шантажа.

Так, жители Архангельской области жалуются, что рычагом для влияния на избирателей стали их дети. Подписчица "Можем объяснить" из города Вельск рассказала, что местные власти в школах и детсадах устроили конкурсы со сбором наклеек. Но получить их можно только на избирательных участках.

Речь идет о стартовавшем еще в январе конкурсе "Я и Кот Патриот".

"Дети выполняли разные задания на военно-патриотическую тему: отправляли открытки на фронт, участвовали в постановках, исполняли стихи и песни...За каждое выполненное задание дети получали тематические наклейки с рыжим котом. Победителями конкурса были заявлены те дети, которые смогут собрать полную коллекцию наклеек", – рассказало издание.

Перед выборами было объявлено, что конкурс подходит к концу, а последние наклейки для своих детей смогут "заработать" взрослые. Их будут вручать на избирательных участках – по одной на руки. При этом родителей агитируют "подключать" знакомых, родственников и друзей".

"Теперь дети в истерике, им нужны эти наклейки, у всех же будут. А мать либо плохая, либо вперед на выборы. Это уже ни в какие рамки, такой шантаж. Им лишь бы на выборы всех заманить", – приводят слова возмущенной подписчицы в издании.

При этом в разных регионах РФ пытаются помешать проведению протестной акции "Полдень против Путина", в рамках которой представители российской оппозиции призывают всех, кто против диктатора, прийти на избирательные участки ровно в 12 часов 17 марта. Отвлекать потенциальных участников акции власти взялись с помощью развлечений.

"В Пермской и Калининградской областях, а также в Петрозаводске во время "ППП" местные власти отпразднуют масленицу. А в Казани на концерте 17 марта выступят "Иванушки International" и "Хор Турецкого". Начало в полдень, а вход только по браслету, который можно получить на избирательном участке", – пишет российское издание ASTRA.

По данным "Сирены", с этой же целью используют и админресурс.

"Работников "Ростелекома", СИБУРа, "Транснефти", метрополитена и вузов сгоняют на участки строго 15 марта (максимум — 16го). А тех, кто в государственных учреждениях не работает, пытаются завлечь в конкретный день розыгрышами и призами", – рассказали журналисты со ссылкой на сообщения читателей.

Спектакль с "выборами" в России: первая реакция из Европы

Первая реакция на спектакль с переизбранием Путина из Европы последовала от президента Европейского Совета Шарля Мишеля. В первый день "голосования" он саркастически "поздравил" российского диктатора с "победой", констатировав фейковость этого псевдодемократического действа.

"Хочу поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня выборов. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", – написал он в своем профиле в сети Х.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как Кремль "зачистил" до стерильности всех потенциальных оппонентов. Мы проанализировали, как Путин "устранял" кандидатов в президенты РФ и какие именно инструменты для этого заложены в избирательном законодательстве РФ.