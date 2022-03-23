У Путина заявили, что отправка миротворцев НАТО в Украину грозит 'прямым столкновением' ВС РФ и Альянса

Россия пригрозила НАТО прямым столкновением в Украине. Якобы такой будет реакция Москвы, если альянс решит послать в Украину своих миротворцев.

С угрозой выступил глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров. Она прозвучала в ответ на идею премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев (в Украину, – ред.). Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь", – сказал Лавров.

Он отметил, что миротворческая миссия НАТО в Украине приведет к "прямому столкновению российских и вооруженных сил НАТО".

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Лавров заявил, что этого столкновения "все не то, что хотели избежать, а говорили, что его не должно произойти в принципе".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта в Брюсселе состоится саммит НАТО, главной темой которого станет вторжение России в Украину. Как ожидается, альянс может рассмотреть вопрос отправки миротворческой миссии НАТО в Украину.

В саммите НАТО также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что он по видеосвязи выступит с обращением к Западным партнерам Украины.

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