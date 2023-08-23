Медведев пригрозил аннексией грузинских Южной Осетии и Абхазии: 'если Запад не успокоится'

Скандальный российский политик и бывший президент РФ Дмитрий Медведев выдал свое очередное бредовое заявление. Он пригрозил аннексией грузинских Южной Осетии и Абхазии в случае, "если Запад не успокоится".

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Об этом Медведев написал в статье, опубликованной по случаю годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию и признания РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Он допустил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если "Запад продолжит накалять обстановку в Грузии".

"Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году соответствовало воле народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость. Военно-промышленный комплекс США является основным бенефициаром как грузино-югоосетинского, так и украинского конфликтов. Российская оборонная промышленность может создавать оружие лучше трофейных западных образцов", – выдал путинист.

Он традиционно обвинил Украину в "обстреле своих же городов", заявив, что "украинские провокации, включая обстрелы городов и мостов, не имеют эффекта" Правда, не уточнил в чем.

"НАТО сейчас ведет на Украине "гибридную", но абсолютно полноценную и кровавую войну" с РФ "руками киевских властей". Запад и координируемый им Киев давно готовили масштабную агрессию против России – ей в ответ пришлось начать специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить фатальной развязки", – продолжил Медведев.

Кроме того, он считает, что украинцы "рано или поздно устанут жить под гнетом нынешнего киевского режима и "выберут адекватных лидеров", которые будут относиться к России как к доброжелательному соседу или даже общему родному дому".

В итоге Медведев в очередной раз назвал украинские власти "фашистским режимом" и словно, бабка-гадалка, постановил, что его "ждет скорый и бесславный конец". Такой же, как и Украину, по его словам: "Украина может исчезнуть как государство в результате нынешнего конфликта".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев снова устроил истерику в сети. В этот раз причиной очередных пропагандистских заявлений стало выделение странами-партнерами дополнительных средств для поддержки Украины и контрнаступления ВСУ.

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