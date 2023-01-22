Медведев после ''Рамштайна'' отчаялся и ''предсказал'' создание нового военного альянса

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на восьмую встречу в формате "Рамштайн" постом отчаяния в соцсетях. Бывший президент России "предсказывает" создание нового военного альянса из стран, "которых достали американцы и свора их кастрированных псов".

Видео дня

В своем Telegram-канале Медведев пожаловался на предоставление Украине тяжелого вооружения. "Наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое", – посетовал замглавы совбеза РФ.

Медведев сделал вывод, что России придется "очень непросто". Однако он рассчитывает, что в случае затяжной войны "в какой-то момент" образуется антизападный военный альянс.

"Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", – заявил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Рамштайна" Медведев обозвал лидеров Запада "убогими" и пригрозил миру ядерным ударом.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что доволен восьмой встречей "Рамштайн", которая прошла в Германии. По его словам, она дарит надежду на контрнаступательные операции ВСУ.