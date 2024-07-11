Блог | Медведев огласил все секретные планы Путина
Все разведки мира должны скинуться на памятник димону Медведеву. Он выбалтывает все то, что ценой сложных операций, усилий и жертв должны были узнать разведчики Великобритании, США, Италии и т.д.
Вот только разведки соберутся сверлить сейфы, вбрасывать агентуру, располагать прослушки, как тут же димон, икая, оглашает все секретные планы своего хозяина. Он выскакивает, как бухая кукушечка из давно спившихся часиков и разглашает все тайны.
Дмитрий Медведев призвал готовиться к полному захвату Украины после подписания мирного договора с Киевом. Зампред Совбеза РФ заявил, что России необходимо быть готовой к захвату всей территории Украины после окончания войны. Медведев отметил: "Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов [в Украине] после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину".
Удивительно, почему димону еще не устроили темную" в коридорах кремля? Почему не свернули шею? Памятник медведеву может стать очень эффектным. Проблема лишь в том, чтобы найти бутылку, в которую поместится монумент. Ведь только стеклотара делает димона 100% узнаваемым.