Иногда теракт – это просто теракт.

Как банан – это просто банан.

И выглядят дураками Медведев и Ко, рисующих Украину террористами. Хотя они всегда так выглядят. Так и промахнулись те, кто поспешил выстроить теорию заговоров, что Путин и Ко сами придумали теракт, чтобы обвинить украинцев. Обвинить и что? Что они не делали, что могли сделать после обвинений?

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Путін побудував в Росії диктатуру. І православний халіфат. І там можливі теракти. На будь якому грунті. Бо немає прозорої політики. Бо немає виходу накопиченого пару з під кришки. І це буде відбуватися. Не по плану ФСБ. Просто тому що сама система там побудована. ФСБ, звісно, вміє влаштовувати теракти. І робили це вже. Але не вони одні це вміють, люблять і практикують.

І так, іноді терористи підривають терористів, а інші терористи висловлюють співчуття. Нещодавно ІГІЛ підривав іранців, воював за право вважатися найбільшими психами з Талібаном, тепер от запалює в Москві.

І так, нам в Україні приємно бачити як страждають росіяни. Це результат травми, але байдуже. Нам приємно. І ми б воліли бачити, як Москва горить у ядерному попелі. Але це не означає, що ми готові це організувати.

І так, Росія імперія. Яка пригноблює багато народів. І частина з яких готова боротися методами терактів. І це може відбутися як без допомоги Буданова, так і не під дахом ФСБ.

І приходять тоді не полум’яні революціонери, що боряться за незалежність якихось там частин імперії, як ми дуже хотіли б і створили собі такий міф. А приходять психи з автоматами, що хочуть влаштувати джихад.

І шоу тільки починається…